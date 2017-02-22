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Фармвестник-ТВ · Профессионалы
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«Профессионалы»: Телевикторина для провизоров и фармацевтов. Выпуск #2

22.02.2017

В эфире второй выпуск нового сезона телевикторины для провизоров и фармацевтов — «Профессионалы»! Три провизора состязаются в профессиональных знаниях, в борьбе за главный приз. Участникам предстоит ответить на семь вопросов ведущего и продемонстрировать свои знания.

Каждый вопрос имеет по 4 варианта ответа, но правильный из них только один. Победителем становится тот, кто наберет наибольшее количество баллов. Именно ему достанется главный приз – 50 000 рублей!

В первом выпуске нового сезона телевикторины «Профессионалы» приняли участие:

  • Евгений Афонин, ЗАО «Эркафарм», г. Москва
  • Денис Трошин, аптечная сеть «Первая помощь», г. Санкт-Петербург
  • Илья Мурин, аптечная сеть «РИГЛА», г. Москва

Приглашаем вас также принять участие в следующих выпусках викторины!

Правила игры и порядок участия

Для того чтобы получить шанс принять участие в программе, вам необходимо пройти небольшой тест.

Ответы на вопросы теста вы можете найти в предыдущих выпусках телевикторины.

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И в честь приближающегося 23 февраля мы хотим разыграть среди зрителей викторины 1 подарочный сертификат Giftery на сумму 2 302 рубля.

Для того, чтобы принять участие в конкурсе, вам необходимо:

1) В комментариях к этой публикации правильно ответить на вопрос, который спрятан внутри нового выпуска с пометкой «Вопрос для зрителей»

2) Поделиться этой публикацией на своей странице в социальных сетях

А дальше в игру вступает его величество случай. Победителя выберет наша неподкупная random-машина. И 1 марта мы уже узнаем имя счастливчика.

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ СПОНСОР ВЫПУСКА

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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПАРТНЕРЫ ВЫПУСКА

266e16cf9a20c6e4e6a94700e26f8fc4.pngПортал WEBPHARM – это глобальный образовательный фармацевтический союз, место встречи сотрудников аптек и компаний в сфере бизнес – обучения фармацевтической отрасли. WEBPHARM – это интерактивный портал для обучения, общения и обмена информацией пользователей со всех регионов России.

9f803cb19119ee2d69316c6c49a72008.pngФармацевтическая социальная сеть Pharmedu.ru - это информационно-образовательный ресурс для фармацевтов, объединяющий в своей практике более 90% специалистов фармацевтической отрасли. Сообщество содержит научные статьи, обучающие материалы и все то, что необходимо фармацевтам в повседневной работе.

7da43015b2b67187725838c1e69d13b6.jpgАптечная сеть "Мелодия здоровья" действует на рынке с 2006 года. Сейчас сеть аптек представлена в 45 регионах России, от Санкт-Петербурга до Южно-Сахалинска, всего более 796 аптек. В основном это аптечные супермаркеты с открытой выкладкой.

7fdf052ca1d50dcc75b7113e0ddad0ab.pngАСНА – это 4600 аптек. В нее входят аптеки от Юга России до Дальнего Востока. За последние 2 года АСНА расширила поле своей деятельности, и по итогам первых двух кварталов 2016 года лидирует в рейтинге аптечных сетей по мнению аналитиков RNC Pharma.

606dee0e5137cb788771528c01e22a04.jpgФармацевтическая компания ПУЛЬС - один из крупнейших национальных российских фармдистрибьюторов. По итогам 2015 ПУЛЬС занимает 3-е место в рейтинге фармацевтических дистрибьюторов России, а по долям продаж в регионах присутствия уверенно входит в тройку лидеров. За 2015 год товарооборот ПУЛЬС вырос на 67%. Таким образом компания сохраняет за собой статус самой динамично развивающейся в сфере фармдистрибьюции.

Фармвестник-ТВ
22.02 «Профессионалы»: Телевикторина для провизоров и фармацевтов. Выпуск #2
21.02 «У редакционного камина» с Германом Клименко
20.02 «7 дней за 7 минут» с Юрием Крестинским
20.02 «Актуальный репортаж»: XII Международная конференция «Фармацевтический бизнес в России»
СВЕЖИЙ НОМЕР
Февраль №6
Боевой листок
Фармачаяния
Экспортная декларация
Бремя социалки
Справочники
Справочник персон
Справочник компаний
Аптечный практикум
Калькулятор надбавок ЖНВЛП
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