«7 дней за 7 минут» с Владимиром Бойко

В студии Фармвестник –ТВ – руководитель направления по развитию бизнеса компании Merz Pharma, Владимир Бойко. Поговорим о дистрибуция и M&A-сделках на российском фармрынке, роли аптечных сетей и с чем им не справиться, о рентабельности внедрения проекта маркировки и общих тенденциях на фармрынке.



00:36 Дистрибуция и сделки M&A на российском фармрынке

02:32 Аптечные сети - в топ-50 самых популярных франшиз

04:27 За что платим? О рентабельности внедрения проекта маркировки

06:14 Да победят сильнейшие!

08:05 Краткий обзор свежего номера газеты «Фармацевтичсекий вестник»