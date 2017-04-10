«7 дней за 7 минут» с Николаем Демидовым

В студии Фармвестник-ТВ - генеральный директор IMS Health Russia Николай Демидов. Поговорим о самых интересных и ярких новостях прошлой недели и постараемся ответить на вопросы: Кто открывает новые заводы в Калужском кластере? Можно ли считать гомеопатию вариантом социальной, а не медицинской практики? Кому пора вспомнить про маркировку? Какие слова в рекламе на телевидении не одобряет ФАС? Об этом и не только – в нашем традиционном выпуске.

00:33 Барьер к запуску единого рынка лекарств и медизделий ЕАЭС снят

01:40 В 2017 году в Калужской области откроются два фармзавода

02:48 Власов: «Гомеопатия - вариант социальной практики в помощь страдающим людям»

04:19 Маркировка: не доводить до аврала

05:57 Шесть новых дел о ненадлежащей рекламе лекарств

07:59 Краткий обзор свежего номера газеты «Фармацевтичсекий вестник»