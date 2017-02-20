 
Архив Подписка Редакция Рекламодателям
Вход Регистрация
Фармвестник-ТВ
20.02 «7 дней за 7 минут» с Юрием Крестинским
20.02 «Актуальный репортаж»: XII Международная конференция «Фармацевтический бизнес в России»
14.02 «7 дней за 7 минут» с Дмитрием Погребинским
13.02 «ФармNEWS»: РАФМ «Итоги ушедшего 2016 года и прогноз на текущий 2017 год»
 СМОТРЕТЬ   
СВЕЖИЙ НОМЕР
Февраль №5
Звезды фармацевтического рынка
Больше, чем реабилитация
Current issue #5, 2017
Слушаю! 62-я!
Справочники
Справочник персон
Справочник компаний
Аптечный практикум
Калькулятор надбавок ЖНВЛП
Фармвестник-ТВ · Новости недели
318

«7 дней за 7 минут» с Юрием Крестинским

20.02.2017

Газете «Фармацевтический вестник» - 23 года! В студии еженедельной программы – учредитель и создатель ГК «Бионика», директор Института развития общественного здравоохранения, Юрий Крестинский. О создании первого номера газеты, прошедшем празднике в честь дня рождения издания, церемонии награждения номинантов и лауреатов рейтинга влиятельности субъектов отрасли, а также традиции первополосных рисунков «Фармацевтического вестника» - в спецвыпуске Фармвестник-ТВ.

00:43 История газеты "Фармацевтический вестник"
03:38 "Без комментариев": 23-ий День рождения газеты "Фармацевтический вестник"
05:42 Награждение номинантов и лауреатов рейтинга влиятельности субъектов отрасли
08:03 Выставка лучших «первополосных» иллюстраций «Фармацевтического вестника»

Автор: Дарья Шадрина, «Фармацевтический вестник»
Материалы по теме
20.02.2017 «Актуальный репортаж»: XII Международная конференция «Фармацевтический бизнес в России»
14.02.2017 «7 дней за 7 минут» с Дмитрием Погребинским
13.02.2017 «ФармNEWS»: РАФМ «Итоги ушедшего 2016 года и прогноз на текущий 2017 год»
06.02.2017 «7 дней за 7 минут» с Артемом Жаворонковым
06.02.2017 «ФармNEWS»: V Всероссийская студенческая фармацевтическая олимпиада
Метки
Фармвестник-ТВ
Персоны
Крестинский Юрий Александрович
Директор Института развития общественного здравоохранения
Фармвестник-ТВ
20.02 «7 дней за 7 минут» с Юрием Крестинским
20.02 «Актуальный репортаж»: XII Международная конференция «Фармацевтический бизнес в России»
14.02 «7 дней за 7 минут» с Дмитрием Погребинским
13.02 «ФармNEWS»: РАФМ «Итоги ушедшего 2016 года и прогноз на текущий 2017 год»
СВЕЖИЙ НОМЕР
Февраль №5
Звезды фармацевтического рынка
Больше, чем реабилитация
Current issue #5, 2017
Слушаю! 62-я!
Справочники
Справочник персон
Справочник компаний
Аптечный практикум
Калькулятор надбавок ЖНВЛП
Календарь событий
Февраль 2017
Сегодня
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
30 31 01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 01 02 03 04 05
Яндекс.Метрика
Лента В России В мире Анонсы Обзоры Трибуна Новости компаний
О нас Архив Подписка Редакция История Рекламодателям Мобильный ФВ
Сервисы Документы Опросы Справочник персон Справочник компаний Online-интервью Калькулятор
Приложения Фармкружок Карьера ФВ-аналитика Пользовательское соглашение

Воспроизведение материалов допускается только при соблюдении ограничений, установленных Правообладателем, при указании автора используемых материалов и ссылки на «Фармацевтический вестник» как на источник заимствования, с обязательной гиперссылкой на сайт www.pharmvestnik.ru.

Ограничения и запреты на воспроизведение материалов Сайта:

1. Материалы, размещенные на сайте www.pharmvestnik.ru (далее «Сайт»), в отношении которых Правообладателем установлены ограничения на свободное воспроизведение:

  1. доступ к которым предоставляется на Сайте только подписчикам;
  2. любые материалы, опубликованные в печатной версии газеты, и содержащие пометку «Опубликовано в номере газеты»;
  3. все материалы Сайта, воспроизводимые любым образом, помимо распространения в сети Интернет.

На использование материалов, в отношении которых установлены настоящие ограничения, в обязательном порядке требуется письменное согласие Правообладателя – ООО «Бионика Медиа».

2. Запрещается:

  1. воспроизведение материалов иных правообладателей (пользователь должен решить вопросы правомерного распространения таковых без привлечения ООО «Бионика Медиа»);
  2. использование выдержек из материалов, при которых меняется контекст, выдержки приобретают двусмысленный характер или неблагозвучный оттенок, а равно любая переработка материала;
  3. коммерческое использование материалов, т.е. использование определенного выбранного на Сайте материала (его фрагмента) в целях коммерческой реализации права доступа к такому материалу или предоставления прав на таковое третьим лицам.
Забыли пароль?
Регистрируясь, вы принимаете условия
Пользовательского соглашения