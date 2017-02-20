«7 дней за 7 минут» с Юрием Крестинским

Газете «Фармацевтический вестник» - 23 года! В студии еженедельной программы – учредитель и создатель ГК «Бионика», директор Института развития общественного здравоохранения, Юрий Крестинский. О создании первого номера газеты, прошедшем празднике в честь дня рождения издания, церемонии награждения номинантов и лауреатов рейтинга влиятельности субъектов отрасли, а также традиции первополосных рисунков «Фармацевтического вестника» - в спецвыпуске Фармвестник-ТВ.

00:43 История газеты "Фармацевтический вестник"

03:38 "Без комментариев": 23-ий День рождения газеты "Фармацевтический вестник"

05:42 Награждение номинантов и лауреатов рейтинга влиятельности субъектов отрасли

08:03 Выставка лучших «первополосных» иллюстраций «Фармацевтического вестника»