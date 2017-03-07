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Фармвестник-ТВ · Новости недели
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«7 дней за 7 минут» с Иваном Глушковым

07.03.2017

В эфире традиционный еженедельный выпуск новостей. В студии Фармвестник –ТВ - заместитель генерального директора Stada CIS Иван Глушков. Темы выпуска: выставленный на общественное обсуждение порядок дистанционной торговли лекарств и риски, о которых предупреждают британские регуляторы, стремящийся из сказки в быль единый рынок и новые правила формирования названий лекформ, а также парадоксы аптечного маркетинга, обсуждаемые на очередном заседании РАФМ.

00:32 Минздрав представил порядок дистанционной продажи лекарств
04:14 Британские регуляторы: Онлайн-продажа лекарств может быть опасна
05:30 В рамках единого рынка появятся новые правила формирования названий лекформ
06:34 РАФМ «Парадоксы аптечного маркетинга»
09:29 Краткий обзор свежего номера газеты «Фармацевтический вестник»

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Метки
Фармвестник-ТВ
Персоны
Глушков Иван
Заместитель генерального директора по развитию компании «STADA CIS», председатель Правления «Калужского фармацевтического кластера»
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28.02 «Актуальный репортаж»: Фармвестнику – 23 года!
СВЕЖИЙ НОМЕР
Март №7
Дипломированные курьеры
Current issue #7, 2017
Молочные реки, кисельные берега
Слово на миллион
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