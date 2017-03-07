«7 дней за 7 минут» с Иваном Глушковым

В эфире традиционный еженедельный выпуск новостей. В студии Фармвестник –ТВ - заместитель генерального директора Stada CIS Иван Глушков. Темы выпуска: выставленный на общественное обсуждение порядок дистанционной торговли лекарств и риски, о которых предупреждают британские регуляторы, стремящийся из сказки в быль единый рынок и новые правила формирования названий лекформ, а также парадоксы аптечного маркетинга, обсуждаемые на очередном заседании РАФМ.



00:32 Минздрав представил порядок дистанционной продажи лекарств

04:14 Британские регуляторы: Онлайн-продажа лекарств может быть опасна

05:30 В рамках единого рынка появятся новые правила формирования названий лекформ

06:34 РАФМ «Парадоксы аптечного маркетинга»

09:29 Краткий обзор свежего номера газеты «Фармацевтический вестник»