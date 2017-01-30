«7 дней за 7 минут» с Борисом Липартелиани

Традиционно главные новости недели – в обзоре Фармвестник-ТВ. В студии программы «7 дней за 7 минут» директор по маркетингу фармкомпании «Акрихин», Борис Липартелиани. Он поделился своим мнением по поводу вопроса о переводе спиртосодержащих препаратов в разряд рецептурных, прокомментировал эффективность механизмов контроля расходования государственных средств и рассказал, что думает по поводу будущего борьбы с раком в России.

00:34 Минздрав отложил решение вопроса о переводе спиртосодержащих препаратов в разряд рецептурных

02:33 Обеспечение эффективного контроля за использованием госсредств в здравоохранении

03:58 Социальная значимость профилактики и лечения онкологических заболеваний

06:22 Прокуратура предотвратила поставку просроченных лекарств на сумму 18 млн рублей

07:31 Краткий обзор свежего номера газеты «Фармацевтический вестник»