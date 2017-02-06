«7 дней за 7 минут» с Артемом Жаворонковым

Традиционно главные новости недели – в итоговой программе информационного канала Фармвестник-ТВ. В студии программы «7 дней за 7 минут» - директор по логистике и бизнес-эффективности компании «Новамедика», Артем Жаворонков. О перспективных кластерах для участников СПИК, о перерегистрации цен на ЖНВЛП, о запуске эксперимента по маркировке и о необходимости ее введения на едином рынке ЕАЭС, а также о многом другом – в нашем еженедельном обзоре.

0:35 Владимир Путин дал правительству задание оптимизировать цены на ЖНВЛП

2:46 «Санкт-Петербург не готов к заключению специнвестконтрактов»

4:58 Дан старт эксперименту по маркировке лекарств и по мониторингу за их оборотом

6:58 Закон об интернет-аптеках примут не раньше октября.

8:28 Краткий обзор свежего номер газеты «Фармацевтический вестник».