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Фармвестник-ТВ · Новости недели
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«7 дней за 7 минут» с Артемом Жаворонковым

06.02.2017

Традиционно главные новости недели – в итоговой программе информационного канала Фармвестник-ТВ. В студии программы «7 дней за 7 минут» - директор по логистике и бизнес-эффективности компании «Новамедика», Артем Жаворонков. О перспективных кластерах для участников СПИК, о перерегистрации цен на ЖНВЛП, о запуске эксперимента по маркировке и о необходимости ее введения на едином рынке ЕАЭС, а также о многом другом – в нашем еженедельном обзоре.

0:35 Владимир Путин дал правительству задание оптимизировать цены на ЖНВЛП
2:46 «Санкт-Петербург не готов к заключению специнвестконтрактов»
4:58 Дан старт эксперименту по маркировке лекарств и по мониторингу за их оборотом
6:58 Закон об интернет-аптеках примут не раньше октября.
8:28 Краткий обзор свежего номер газеты «Фармацевтический вестник».

Автор: Дарья Шадрина, «Фармацевтический вестник»
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Метки
ЖНВЛП
ЕАЭС
Фармвестник-ТВ
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Фармвестник-ТВ
06.02 «7 дней за 7 минут» с Артемом Жаворонковым
06.02 «ФармNEWS»: V Всероссийская студенческая фармацевтическая олимпиада
02.02 «Профессионалы»: Телевикторина для провизоров и фармацевтов. Выпуск #1
02.02 «У редакционного камина» с Владимиром Гурдусом
СВЕЖИЙ НОМЕР
Январь №3
Под дичь водку не пьют
Больше чем производство
Current issue #3, 2017
Без дна
Справочники
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