«7 дней за 7 минут» с Андреем Загорским

Как повлияют на российский рынок проблемы крупного поставщика фармсубстанций, снижение цены более чем на 100 наименований лекарств, новые подходы Минздрава к госзакупкам и планы «Магнита» на пять тысяч аптек? Об этом и не только – в еженедельном обзоре новостей Фармвестник-ТВ. В студии – Дарья Зарубина и генеральный директор компании «Фарм-Центр», управляющей заводами «Синтез» и «Биоком», Андрей Загорский.

00:34 У крупного китайского поставщика фармсубстанций серьезные проблемы

02:05 В России снижены цены более чем на 100 наименований лекарств

03:05 В здравоохранении изменятся подходы к госзакупкам

04:18 «Магнит» может открыть пять тысяч аптек

05:14 Отечественная наука не в полной мере отвечает запросам производителей