«7 дней за 7 минут»: Итоги года

Фармвестник-ТВ подводит итоги года вместе с обозревателями газеты «Фармацевтический вестник». В итоговом выпуске - главные темы уходящего 2016-го, которые, по мнению редакции, оказали наибольшее влияние на отрасль. А также - поздравления от самых юных представителей ФВ и ИД "Бионика медиа".



00:29 Индекс потребительских цен

01:38 Единый рынок лекарств и медизделий

03:24 Принудительное лицензирование

05:03 Проекте по маркировке лекарств

07:47 Биологически активные добавки к пище

10:05 Закон о биомедицинских клеточных продуктах

12:38 Будущие сотрудники газеты «Фармацевтический вестник» - о перспективах фармотрасли в Новом году