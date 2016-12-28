«7 дней за 7 минут»: Итоги года

Фармвестник-ТВ подводит итоги года вместе с обозревателями газеты «Фармацевтический вестник». В итоговом выпуске - главные темы уходящего 2016-го, которые, по мнению редакции, оказали наибольшее влияние на отрасль. А также - поздравления от самых юных представителей ФВ и ИД "Бионика медиа".
00:29 Индекс потребительских цен
01:38 Единый рынок лекарств и медизделий
03:24 Принудительное лицензирование
05:03 Проекте по маркировке лекарств
07:47 Биологически активные добавки к пище
10:05 Закон о биомедицинских клеточных продуктах
12:38 Будущие сотрудники газеты «Фармацевтический вестник» - о перспективах фармотрасли в Новом году