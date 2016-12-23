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Фармвестник-ТВ · Актуальный репортаж
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«ФармNews»: Заседание РАФМ «Что год грядущий нам готовит?»

23.12.2016

На завершающим этот год заседании РАФМ ведущие эксперты отрасли обозначили основные события 2016-го, которые, по их мнению, окажут влияние на дальнейшее развитие. Среди них: легализация интернет-торговли лекарствами, возможность продажи лекарств в торговых сетях, отсутствие анонсированных чиновниками пилотных проектов по лекарственному страхованию.
В дискуссии приняли участие:
- Владимир Шипков, исполнительный директор AIPM.
- Виктор Дмитриев, генеральный директор АРФП.
- Лилия Титова, исполнительный директор СПФО.
- Нелли Игнатьева, исполнительный директор РААС.
- Елена Неволина, исполнительный директор некоммерческого партнерства содействия развитию аптечной отрасли «Аптечная гильдия» и союза «Национальная фармацевтическая палата».
- Светлана Завидова, исполнительный директор АОКИ.

Ведущий заседания Герман Иноземцев, главный редактор газеты «Фармацевтический вестник», сопредседатель Координационного совета РАФМ.

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Метки
АРФП
AIPM
СПФО
РААС
АОКИ
Фармвестник-ТВ
Персоны
Дмитриев Виктор Александрович
Генеральный директор АРФП, член Совета по развитию фармацевтической и медицинской промышленности при Правительстве Российской Федерации
Завидова Светлана
Исполнительный директор Ассоциации организаций по клиническим исследованиям (АОКИ)
Игнатьева Нелли Валентиновна
Исполнительный директор РААС
Неволина Елена Викторовна
Исполнительный директор НП "Аптечная гильдия"
Титова Лилия Викторовна
Исполнительный директор Союза профессиональных фармацевтических организаций
Шипков Владимир Григорьевич
Исполнительный директор Ассоциации международных фармацевтических производителей (AIPM)
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Фармвестник-ТВ
23.12 «ФармNews»: Заседание РАФМ «Что год грядущий нам готовит?»
22.12 «У редакционного камина» с Ольгой Колотиловой
19.12 «7 дней за 7 минут» с Нелли Игнатьевой
19.12 ФармNEWS: «Алгоритм выбора пероральной терапии рассеянного склероза»
СВЕЖИЙ НОМЕР
Декабрь №42
Ирония судьбы
Current issue #42, 2016
2017
Болеем за наших
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