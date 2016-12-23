«ФармNews»: Заседание РАФМ «Что год грядущий нам готовит?»

На завершающим этот год заседании РАФМ ведущие эксперты отрасли обозначили основные события 2016-го, которые, по их мнению, окажут влияние на дальнейшее развитие. Среди них: легализация интернет-торговли лекарствами, возможность продажи лекарств в торговых сетях, отсутствие анонсированных чиновниками пилотных проектов по лекарственному страхованию.

В дискуссии приняли участие:

- Владимир Шипков, исполнительный директор AIPM.

- Виктор Дмитриев, генеральный директор АРФП.

- Лилия Титова, исполнительный директор СПФО.

- Нелли Игнатьева, исполнительный директор РААС.

- Елена Неволина, исполнительный директор некоммерческого партнерства содействия развитию аптечной отрасли «Аптечная гильдия» и союза «Национальная фармацевтическая палата».

- Светлана Завидова, исполнительный директор АОКИ.



Ведущий заседания Герман Иноземцев, главный редактор газеты «Фармацевтический вестник», сопредседатель Координационного совета РАФМ.