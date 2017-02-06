«ФармNEWS»: V Всероссийская студенческая фармацевтическая олимпиада

В ГГТУ Орехово-Зуева прошло награждение победители Пятой Всероссийской студенческой фармолимпиады. В номинации «Фармация» больше всего баллов набрала команда фармфакультета МГУ имени Ломоносова, а в номинации «Фармацевтическая технология» первое место заняли студенты Санкт-Петербургской государственной химфармакадемии. В рамках образовательной программы студенты также посетили мастер-классы, посвященные вопросам клинических исследований, фармакоэкономики и другим тонкостям работы в фармацевтической отрасли.