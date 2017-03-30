Витамин D может снизить риск развития рака

Согласно исследованию, проведенному университетом Крейтон при сотрудничестве с Калифорнийским университетом Сан-Диего, увеличение уровня витамина D может снизить риск развития рака. Результаты исследования были опубликованы в журнале Американской медицинской ассоциации. Исследование, финансируемое Национальными институтами здравоохранения, представляет собой рандомизированное клиническое исследование влияния дополнения витамина D на все типы рака, вместе взятые.

Четырехлетнее исследование включало 2 303 здоровых женщин в постменопаузе 55 лет и старше из 31 округа в штате Небраска. Участники были рандомизировано разделены на две группы. Представительницы первой группы ежедневно в течение 4 лет получали 2000ME витамина D3 и 1500 мг кальция, второй — идентичные плацебо. Доза витамина D3 была примерно в три раза больше рекомендованной Правительством США диетической нормы (RDA) 600 ME для взрослых в возрасте до 70 лет.

Женщины, которым давали витамин D3 и кальциевые добавки, имели на 30% меньший риск развития рака. Эта разница в показателях заболеваемости раком между группами не достигла статистической значимости. Однако дальнейшие исследования показали, что уровень витамина D в крови у женщин, заболевших раком в период исследования, был значительно ниже, чем оставшихся здоровыми.

«Результаты этого исследования подтверждают необходимость большего внимания к важности витамина D для здоровья человека и, в частности, в профилактике рака», —сказал Лаппе.