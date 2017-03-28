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Суперфуд для женского здоровья

28.03.2017

Правильный, продуманный рацион женщины обязательно включает витамин В2, железо и медь. Но не стоит тратиться на поливитамины. Авокадо содержит уникальный комплекс веществ, благодаря чему считается продуктом номер один для женщин. Разберемся подробнее с пользой авокадо.

Благодаря этим микроэлементам регулярное употребление авокадо помогает улучшить кровообращение и нормализовать менструальный цикл. Кроме этого в авокадо содержится рекордное количество витамина E, который защищает организм от разрушительного воздействия вирусов и помогает противостоять возрастным изменениям, поэтому авокадо можно назвать суперфудом от старения.

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Но и это еще на все полезные свойства этого фрукта. Благодаря высокому содержанию олеиновой кислоты авокадо активно предупреждает образование холестериновых бляшек в сосудистой системе, а высокое содержание калия в мякоти этих плодов нормализует деятельность сердца и защищает организм от отечности.

Диетологи также заявили, что по своему составу авокадо считается растительным аналогом мяса и может его заменять: авокадо способствует укреплению мышечной массы и уменьшению в теле жировой прослойки.

У этого экзотического фрукта есть и еще одно замечательное свойство: авокадо является мощным природным антиоксидантом, предупреждает развитие рака шейки матки и нормализует выработку гормонов.

Таким образом, регулярное употребление авокадо положительно влияет на женский организм в целом. Авокадо можно добавлять в салаты из свежих овощей, холодные закуски, соусы, паштеты, супы, пасту, блюда из морепродуктов.

«Страна здоровья» 27 марта 2017

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