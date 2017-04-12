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Не начинайте работать слишком рано

12.04.2017

Британские ученые выяснили, что взрослым людям начинать работу раньше 10 утра вредно для здоровья.

Это объясняется тем, что суточные биоритмы человека не совпадают с традиционным рабочим графиком. При нарушении «биологических часов» у людей значительно возрастает риск физических нарушений, повышается риск развития различных заболеваний и проблем с психикой.

Оптимальное время для начала активной деятельности наступает в 10 часов утра, у подростков это время начинается между 10 и 11 часами, а у детей младше десяти лет в 08:30 утра. .

При нарушении этих биоритмов у людей начинается психологический дискомфорт:

  • возникает необъяснимое чувство тревоги,
  • человек испытывает раздражение и стресс,
  • повышается артериальное давление,
  • как следствие, происходит набор лишнего веса.

«Страна здоровья» 11 апреля 2017

Фармвестник-ТВ
10.04 «7 дней за 7 минут» с Николаем Демидовым
07.04 «Профессионалы»: Телевикторина для провизоров и фармацевтов. Выпуск #5
07.04 «Актуальный репортаж»: Лечение шизофрении в новой модели оказания психиатрической помощи
06.04 «ФармNEWS»: РАФМ «Мировые и локальные тенденции маркетинга»
СВЕЖИЙ НОМЕР
Апрель №12
Незабытый форт
Current issue #12, 2017
Приказали долго жить
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