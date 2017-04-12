Не начинайте работать слишком рано

Британские ученые выяснили, что взрослым людям начинать работу раньше 10 утра вредно для здоровья.
Это объясняется тем, что суточные биоритмы человека не совпадают с традиционным рабочим графиком. При нарушении «биологических часов» у людей значительно возрастает риск физических нарушений, повышается риск развития различных заболеваний и проблем с психикой.
При нарушении этих биоритмов у людей начинается психологический дискомфорт:
- возникает необъяснимое чувство тревоги,
- человек испытывает раздражение и стресс,
- повышается артериальное давление,
- как следствие, происходит набор лишнего веса.
«Страна здоровья» 11 апреля 2017