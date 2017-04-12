Не начинайте работать слишком рано

Британские ученые выяснили, что взрослым людям начинать работу раньше 10 утра вредно для здоровья.

Это объясняется тем, что суточные биоритмы человека не совпадают с традиционным рабочим графиком. При нарушении «биологических часов» у людей значительно возрастает риск физических нарушений, повышается риск развития различных заболеваний и проблем с психикой.

Оптимальное время для начала активной деятельности наступает в 10 часов утра, у подростков это время начинается между 10 и 11 часами, а у детей младше десяти лет в 08:30 утра. .

При нарушении этих биоритмов у людей начинается психологический дискомфорт:

возникает необъяснимое чувство тревоги,

человек испытывает раздражение и стресс,

повышается артериальное давление,

как следствие, происходит набор лишнего веса.

«Страна здоровья» 11 апреля 2017