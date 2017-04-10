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«Не давите на мозоль» или Как избавиться от боли

10.04.2017

Словосочетание «любимая мозоль» не зря стало обозначением наболевшей проблемы, о которой ни думать, ни говорить не хочется. Но «любимая» мозоль и в буквальном понимании способна заметно осложнить жизнь. Тонкие колготки рвутся или моментально покрываются зацепками при контакте с мозолистыми ступнями, открытую обувь не наденешь, кремы и пемза не помогают, да еще и просто-напросто ходить больно!

Почему появляются мозоли?

Чаще всего из-за неправильной обуви, которая постоянно натирает или сдавливает кожу. Изначально мозоль может быть влажной, а после ее заживления на стопе образуется участок плотной ороговевшей кожи. Со временем эпителий все больше и больше утолщается, появляется дискомфорт при ходьбе. Один из наиболее неприятных видов мозолей – это внутренняя стержневая мозоль. Она имеет свойство прорастать внутрь тканей и порой причиняет сильную боль, заставляя даже менять походку и отказываться от любимых туфель.

Стержневые мозоли, глубоко вросшие в ткани, удаляют с помощью аппаратного педикюра, а в ряде случаев, когда мозоль причиняет сильную боль, используют лазер или метод криодеструкции.

Можно ли избавиться от мозолей в домашних условиях?

Если нет возможности регулярно делать педикюр в салоне или посетить врача-подолога (педикюрного мастера с медицинским образованием), можно попробовать справиться с натоптышами и сухими мозолями дома.

Но использование всевозможных пилок и терок для удаления огрубевшей кожи, к сожалению, нередко приводит к эффекту, обратному ожидаемому: кожа нарастает с удвоенной силой, становится еще грубее и толще.

Так организм пытается защитить стопы от повреждения. Для избавления от натоптышей и мозолей в домашних условиях целесообразно вместо пилок и терок использовать кератолитические пластыри.

Кератолитические пластыри – что это такое?

Это специальные пластыри, которые размягчают мозоли и буквально растворяют огрубевшую кожу (от греч. keratos – «роговое вещество», и lysis – «растворение»). Например, в аптеке можно купить мозольные пластыри, которые содержат в составе сразу 2 вещества, салициловую кислоту и серу, обладающие сильными кератолитическими свойствами.

821092d0ab39cd2b2ad6763491330adc.pngЕсть пластыри для мозолей на пятках и натоптышей под косточкой большого пальца, для больших мозолей и для совсем маленьких (например, на пальцах), прямоугольные, фигурные, круглые – одним словом, на любую «любимую» мозоль найдется свой пластырь.

После распаривающей ванночки надо насухо вытереть ноги и зафиксировать кусочек пластыря нужного размера на мозоли на 2 дня. Если мозоль не размягчилась, процедуру повторяют еще 3–4 раза. В результате огрубевшая кожа становится белой, легко и безбо­лезненно отслаивается и удаляется.

Ускорять этот процесс вручную не стоит – надо дождаться, чтобы слой старой кожи полностью отделился сам. Первое время после процедуры нежная и гладкая кожа нуждается в особой защите и усиленном питании. Ну и, конечно, желательно не носить больше неудобную обувь, которая вызывает образование мозолей и натоптышей.

Фармвестник-ТВ
10.04 «7 дней за 7 минут» с Николаем Демидовым
07.04 «Профессионалы»: Телевикторина для провизоров и фармацевтов. Выпуск #5
07.04 «Актуальный репортаж»: Лечение шизофрении в новой модели оказания психиатрической помощи
06.04 «ФармNEWS»: РАФМ «Мировые и локальные тенденции маркетинга»
СВЕЖИЙ НОМЕР
Апрель №11
Которые тут временные
Current issue #11, 2017
Дело чести
Тем, кто дрейфует на льдине
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