Марафонский бег может вызывать повреждение почек

Будьте осторожны на длительных пробежках. Хотя польза от беговых тренировок неоценима, появились данные о повреждении почек при забегах на марафонскую дистанцию. К такому выводу пришли ученые Йельского университета, который входит в тройку самых авторитетных американских вузов вместе с Принстонским и Гарвардским университетами.

Хотя исследование проводилось еще в 2015 году, данные появились только сейчас. Пробы мочи и крови были взяты у нескольких участников марафонского забега. Всего в забеге участвовало около 500 тыс человек, но в исследование, понятно, вошла лишь малая часть участников.

Выяснилось, что у 82% исследованных проявилась кратковременная острая почечная недостаточность первой стадии.

К счастью, все изменения исчезли через два дня. Но вопрос о том, что с организмом происходит далее, так и остается открытым.

А пока ученые продолжают изучение марафонского бега, мы можем лишь посоветовать - бегайте в свое удовольствие, но не увлекайтесь длительными и сверхдлительными нагрузками. Оставим такие нагрузки профессионалам и тем, кто без них просто не может жить.