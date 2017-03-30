Если вы вегетарианка, ваши дети будут плохо учиться в школе

В этом виноваты сами приверженцы веганства. Ученые объясняют этот факт тем, что в рационе веганов наблюдается дефицит витамина В12, который содержится в молоке и яйцах.

Если беременная женщина – веган, то ее малыш еще в утробе матери не получает жизненно важного для его формирования витамина В12.

Это негативно отражается и на всем его последующем развитии. В ходе клинических исследований дети с низким уровнем витамина В12 хуже справлялись с тестами из школьной программы по сравнению с теми своими ровесниками, чьи матери употребляли во время беременности достаточное количество мяса, молока и яиц.

Дети женщин-веганов:

отставали в развитии от своих ровесников,

хуже справлялись с паззлами,

хуже распознавали слова,

хуже могли интерпретировать чувства других детей.

Норвежские ученые утверждают, что при дефиците витамина В12 у маленьких детей замедляется развитие мозга. Эти выводы они сделали в результате исследования анализа крови и тестирования 500 детей из Непала.

Наукой уже давно доказано, что важнейшими для раннего развития детей микроэлементами являются витамины В12 и D, а также кальций, цинк и железо. По этой причине диетологов и педиатров очень беспокоит тот факт, что женщины-веганы, не получающие в период беременности достаточное количество витамина В12 из-за отсутствия в рационе продуктов животного происхождения, не обеспечивают организм своего будущего ребенка жизненно важными для него микроэлементами. Это может привести

к неврологическим проблемам, к снижению выработки красных кровяных клеток, снижению плотности костной ткани.

Но в целом с дефицитом витамина В12 чаще всего сталкиваются женщины в бедных странах, где наблюдается серьезная нехватка в рационе продуктов животного происхождения. Поэтому у детей в бедных странах чаще всего наблюдается дефицит витамина В12 и все последствия, обусловленные этим дефицитом.

В развивающихся и развитых странах дефицит витамина В12 встречается редко, но женщины-веганы создают его сознательно, отказываясь от употребления животных продуктов.