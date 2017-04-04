Еще один секрет долголетия

Ученые рассказали о том, что позитивное мышление является секретом долголетия и продлевает жизнь. Ученые поясняют, что метод оптимизма хоть и является бесплатным и доступным для всех, но на самом деле он на такой простой, как кажется на первый взгляд. Большинство людей склонны жаловаться на свою судьбу и на свои болезни, впадать в уныние и строить из себя жертву.

При этом другие люди относятся к жизни более позитивно и не склонны драматизировать свою ситуацию. Те, кто смог настроить себя на оптимистический лад, очень раздражают тех, кому этого сделать не удалось. Но ученые уверяют, что если люди смогут проделать работу над собой и стать оптимистами, то многие болезни просто начнут обходить их стороной.

Организм оптимистически настроенных и довольных жизнью людей намного крепче и здоровее: позитивно мыслящему человеку жизнь открывается с разных сторон и предоставляет достаточно поводов для радости. . Это позволяет ему строить новые планы, и на негативные мысли у него просто не остается времени.