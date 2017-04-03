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Фармnews
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Двигаться полезнее чем худеть

03.04.2017

Ученым из Нидерландов удалось доказать, что в пожилом возрасте физическая активность для сохранения здоровья и профилактики заболеваний важнее, чем снижение веса. Специалисты провели исследование, в котором приняли участие 5300 пожилых людей в возрасте от 55 до 97 лет. Оказалось, что у тех, кто не занимался спортом, в пожилом возрасте было больше проблем со здоровьем даже при нормальном весе, чем у тех, кто занимался спортом и имел некоторый лишний вес.

Ранее считалось, что пожилым людям очень важно не иметь лишнего веса, так как в пожилом возрасте он может серьезно навредить здоровью. Пожилым людям рекомендовали обязательно похудеть: для этого нужно обязательно заниматься спортом и отказаться от калорийных продуктов. Однако новые исследования голландских ученых доказали, что спорт в пожилом возрасте полезен совсем не потому, что он помогает похудеть, а сам по себе. . Но если занятия спортом или какие-либо другие физические нагрузки помогут пожилым людям избавиться от лишних килограммов, то это будет дополнительным плюсом к основным положительным факторам, которые обеспечивает спорт.

Специалисты считают, что занятия спортом и работа по дому положительно влияют на функции сердечно-сосудистой системы пенсионеров и помогают сохранять активность на долгие годы. Именно умеренные нагрузки дают серьезную поддержку организму и здоровью в целом. Нормальная масса тела тоже важна для здоровья, но исследования показали, что это скорее второстепенный фактор.

«Страна здоровья» 14 марта 2017

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20.03 «7 дней за 7 минут» с Анатолием Тенцером
13.03 «7 дней за 7 минут» с Владимиром Бойко
СВЕЖИЙ НОМЕР
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Current issue #10, 2017
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