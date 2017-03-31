Диетологи назвали полезные сочетания продуктов

Каждый качественный продукт вкусен и полезен сам по себе, но определенные сочетания из двух продуктов способствуют более эффективному усвоению витаминов и микроэлементов "полезной парочки".
Яблоки и черный шоколад
Это не только вкусное, но и полезное сочетание. Флавониды, которые содержатся в яблоках, вместе с антиоксидантом кверцетин, которым богат темный шоколад, способствуют
- укреплению иммунитета,
- улучшению кровообращения,
- повышению мозговой активности.
Зеленый чай и лимон
Добавление в зеленый чай ломтика лимона усиливает действие катехинов, которые содержатся в зеленом чае. Это полезно для иммунитета, а также зеленый чай с лимоном считается напитком долголетия:
- укрепляют иммунитет
- повышают тонус
Овсянка и апельсиновый сок
Если употреблять на завтрак традиционную овсяную кашу в тандеме со свежим апельсиновым соком, то благодаря особым фенолам такое сочетание ускорит выведение из организма шлаков и токсинов:
- очищение организма
Шпинат и авокадо
Шпинат богат витамином А и лютеином, а полезные растительные жиры, которые в большом количестве содержатся в авокадо, улучшают усвоение витамина А и лютеина. Сочетание шпината и авокадо полезно для
- улучшения пищеварения,
- повышения остроты зрения,
- борьбы со старением организма. .
Свинина и брюссельская капуста
В постной свинине много селена, а брюссельская капуста богата особым веществом, которое называется сульфорафан. Сульфорафан, который содержится в капусте, усиливает полезное воздействие селена более чем в 10 раз, и такое сочетание помогает эффективнее предупреждать развитие злокачественных опухолей. Кроме брюссельской капусты сульфорафан в большом количестве содержится содержится в брокколи, рукколе, кресс-салате.
- профилактика онкологических заболеваний
Мясо и розмарин
Розмарин не только подчеркивает вкус мяса и придает ему восхитительный аромат. Если при жарке мяса добавить к нему веточку розмарина, это предупредит образование канцерогенных веществ.
- профилактика онкологических заболеваний
Печень и помидоры
Печень особенно полезна при дефиците железа в организме. Аскорбиновая кислота, которая содержится в помидорах, улучшает усвоение железа организмом, поэтому печень рекомендуется подавать с помидорами, лимоном или зеленью петрушки – эти продукты также очень богаты витамином С (аскорбиновой кислотой).
- железодефицитная анемия
Помидоры с оливковым маслом
Оливковое масло улучшает действие ликопина, которые содержится в помидорах. Ликопин полезен для сердечно-сосудистой системы и препятствует отложению атеросклеротических бляшек. Больше всего ликопина содержится в помидорах, прошедших тепловую обработку, поэтому готовить горячие блюда с помидорами лучше всего на оливковом масле.
- профилактика сердечно-сосудистых заболеваний
- профилактика раннего атеросклероза
Свежие овощи и йогурт
О полезных свойствах натурального йогурта знают все. В сочетании с любыми свежими овощами (тертой морковью, сельдереем, свежей зеленью, листовыми салатами и т.п.) в организм поступят не только полезные для пищеварения бактерии, но и большое количество витаминов.
- укрепление иммунитета
- улучшение пищеварения
«Страна здоровья» 30 марта 2017