Диетологи назвали полезные сочетания продуктов

Каждый качественный продукт вкусен и полезен сам по себе, но определенные сочетания из двух продуктов способствуют более эффективному усвоению витаминов и микроэлементов "полезной парочки".

Яблоки и черный шоколад

Это не только вкусное, но и полезное сочетание. Флавониды, которые содержатся в яблоках, вместе с антиоксидантом кверцетин, которым богат темный шоколад, способствуют

укреплению иммунитета,

улучшению кровообращения,

повышению мозговой активности.

Зеленый чай и лимон

Добавление в зеленый чай ломтика лимона усиливает действие катехинов, которые содержатся в зеленом чае. Это полезно для иммунитета, а также зеленый чай с лимоном считается напитком долголетия:

укрепляют иммунитет

повышают тонус

Овсянка и апельсиновый сок

Если употреблять на завтрак традиционную овсяную кашу в тандеме со свежим апельсиновым соком, то благодаря особым фенолам такое сочетание ускорит выведение из организма шлаков и токсинов:

очищение организма

Шпинат и авокадо

Шпинат богат витамином А и лютеином, а полезные растительные жиры, которые в большом количестве содержатся в авокадо, улучшают усвоение витамина А и лютеина. Сочетание шпината и авокадо полезно для

улучшения пищеварения,

повышения остроты зрения,

борьбы со старением организма. .

Свинина и брюссельская капуста

В постной свинине много селена, а брюссельская капуста богата особым веществом, которое называется сульфорафан. Сульфорафан, который содержится в капусте, усиливает полезное воздействие селена более чем в 10 раз, и такое сочетание помогает эффективнее предупреждать развитие злокачественных опухолей. Кроме брюссельской капусты сульфорафан в большом количестве содержится содержится в брокколи, рукколе, кресс-салате.

профилактика онкологических заболеваний

Мясо и розмарин

Розмарин не только подчеркивает вкус мяса и придает ему восхитительный аромат. Если при жарке мяса добавить к нему веточку розмарина, это предупредит образование канцерогенных веществ.

профилактика онкологических заболеваний

Печень и помидоры

Печень особенно полезна при дефиците железа в организме. Аскорбиновая кислота, которая содержится в помидорах, улучшает усвоение железа организмом, поэтому печень рекомендуется подавать с помидорами, лимоном или зеленью петрушки – эти продукты также очень богаты витамином С (аскорбиновой кислотой).

железодефицитная анемия

Помидоры с оливковым маслом

Оливковое масло улучшает действие ликопина, которые содержится в помидорах. Ликопин полезен для сердечно-сосудистой системы и препятствует отложению атеросклеротических бляшек. Больше всего ликопина содержится в помидорах, прошедших тепловую обработку, поэтому готовить горячие блюда с помидорами лучше всего на оливковом масле.

профилактика сердечно-сосудистых заболеваний

профилактика раннего атеросклероза

Свежие овощи и йогурт

О полезных свойствах натурального йогурта знают все. В сочетании с любыми свежими овощами (тертой морковью, сельдереем, свежей зеленью, листовыми салатами и т.п.) в организм поступят не только полезные для пищеварения бактерии, но и большое количество витаминов.

укрепление иммунитета

улучшение пищеварения

«Страна здоровья» 30 марта 2017