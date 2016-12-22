Восполняя дефицит Омега-3 с БАД «Рыбий жир» и БАД «Рыбий жир концентрат омега-3»

Компания «ДСМ Нутришнл Продактс» выступила в качестве соавтора нового структурированного обзора, опубликованного в журнале «Progress in Lipid Research», в котором указано, что у взрослого населения большинства регионов мира наблюдается низкое или крайне низкое содержание омега-3 полиненасыщенных жирных кислот (ПНЖК), особенно эйкозапентаеновой кислоты (ЭПК) и докозагексаеновой кислоты (ДГК). Низкое содержание ПНЖК в крови приводит к увеличению риска хронических заболеваний, таких как сердечно-сосудистые заболевания, рак и диабет. Данная мировая карта является первой в своем роде: такого детального обзора содержания ПНЖК еще не создавалось.

В документе приводится анализ 298 исследований с целью создания мировой карты, демонстрирующей уровень содержания ЭПК и ДГК в крови здорового взрослого человека в различных странах мира, указывая, в каких регионах существует более высокий риск хронических заболеваний. Регионами, население которых имеет наиболее низкий уровень ЭПК и ДГК в крови (<4%), признаны Северная, Южная и Центральная Америка, Центральная и Южная Европа, Ближний Восток, Юго-Восточная Азия и Африка. У населения стран бассейна Японского моря, скандинавских стран, регионов, в которых проживает коренное население или население, не перенявшее западноевропейскую культуру питания, содержание ЭПК и ДГК высокое (>8%).

«Как утверждает Всемирная организация здравоохранения, от хронических заболеваний умирают приблизительно 38 миллионов человек во всем мире ежегодно», - говорит доктор Манфред Эггерсдорфер, первый вице-президент (отдел научных исследований и лоббирования в сфере здорового питания компании «ДСМ»), профессор в области проблем здорового старения Медицинского центра Университета Гронингена. «Уже давно считается, что ПНЖК, особенно ЭПК и ДГК, помогают снизить риск смертности от сердечно-сосудистых заболеваний и риск ухудшения когнитивных способностей. Вывод данного документа таков: значительная часть населения мира подвержена повышенному риску возникновения хронических заболеваний из-за нехватки омега-3 ПНЖК».

«Раньше нас ограничивало отсутствие всестороннего анализа данных, который наконец стал доступен. Разработка мировой карты дает лучшеепредставлениео содержании омега-3 ПНЖК в крови здорового взрослого населения в разных странах мира. Полученные результаты могут быть полезны при разработке национальных и мировых рекомендаций касательно приема омега-3», - объясняет соавтор исследования доктор НорманСалем-мл., старший научный сотрудник отдела пищевых жиров компании «ДСМ». «Новые рекомендации не только дадут общую информацию для населения о правильном приеме ПНЖК, но и расскажут о рисках, которые влечет за собой низкое содержание ЭПК и ДГК в крови».

Омега-3 ПНЖК считаются незаменимыми нутриентами, т.к. они необходимы человеку, но не могут синтезироваться организмом. Человек должен получать эти жирные кислоты с пищей.

К незаменимым относятся следующие полиненасыщенные омега-3 жирные кислоты: альфа-линоленовая(АЛК), ЭПК и ДГК. АЛК встречается в льняном, каноловом и соевом масле, а также в некоторых орехах и семени льна. АЛК присущи некоторые, но не все полезные эффекты, характерные для ЭПК и ДГК. АЛК может превращаться в ЭПК и ДГК, но этот процесс неэффективен: менее 5% АЛК превращается в ЭПК и менее 1% — в ДГК. Чтобы воспользоваться преимуществами ЭПК и ДГК, лучше потреблять эти жирные кислоты напрямую. Источниками ЭПК являются жирные сорта рыбы, а источниками ДГК — водоросли, жирные сорта рыбы, обогащенные яйца и некоторые субпродукты.

Не в любой рыбе содержится большое количество омега-3 ПНЖК. Много омега-3 ПНЖК в жирных сортах рыбы, например, в лососе, тунце, скумбрии, сельди, сардине и палтусе. Следует отметить, что содержание омега-3 ПНЖК в рыбе каждого вида варьирует в зависимости от места улова, сезона, упаковки и метода приготовления в пищу.

Достаточное поступление полиненасыщенных жирных кислот (омега-3) играет важную роль в следующих процессах:

развитие и поддержка функции головного мозга;

реализация зрительного процесса;

ответная реакция иммунной системы;

участие в синтезе гормонов.

Европейское ведомство по безопасности пищевых продуктов (EFSA) подтвердило факт улучшения состояния здоровья на фоне адекватного потребления полиненасыщенных омега-3 жирных кислот (докозагексаеновой кислоты (ДГК) и эйкозапентаеновой кислоты (ЭПК)), с пищей за счет следующего:

сохранение нормального артериального давления(3г в день);

поддержание нормальной концентрации триглицеридов в крови(2г в день);

нормализация функции сердца (250 мг в день).

Кроме того, ДГК принимает участие в:

сохранении нормального уровня триглицеридов крови (2 г в день в комбинации с ЭПК);

поддержании нормального функционирования головного мозга (250 мг в день);

сохранении функции зрения (250 мг в день);

а также:

прием ДГК матерью способствует нормальному развитию мозга у плода и младенцев на грудном вскармливании (0,2 г ДГК плюс рекомендуемый для взрослых суточный уровень приема омега-3 жирных кислот (ЭПК + ДГК), который составляет 0,25 г в день);

прием ДГК матерью способствует нормальному развитию глаз у плода и младенцев на грудном вскармливании (0,2 г ДГК плюс рекомендуемый для взрослых суточный уровень приема омега-3 жирных кислот (ЭПК + ДГК), который составляет 0,25 г в день).

По мере накопления знаний о пользе ЭПК и ДГК для здоровья на рынке появляется все больше и больше продуктов питания и БАД, обогащенных этими омега-3 ПНЖК с целью обеспечения потребностей организма, одним из таких продуктов является рыбий жир от компании «РУСКАПС», выпускаемый в двух вариантах:

БАД «Рыбий жир» с содержанием омега-3 ПНЖК не менее 35%;

БАД «Рыбий жир концентрат омега-3» с содержанием омега-3 ПНЖК не менее 60%.

В них используется только натуральный рыбий жир MEG-3® производства швейцарской компании DSMNutritionalProducts - лидера в сфере производства витаминов, каротиноидов и ПНЖК. MEG-3® получают в промысловых, устойчиво развивающихся рыбных хозяйствах при строжайшем соблюдении регламентов правительственных организаций. В процессе производства проводятся более 200 проверок качества, благодаря чему продукты марок MEG-3® полностью соответствуют международным промышленным стандартам в области гигиены, качества и чистоты.

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Компания ООО «РУСКАПС» образовалась в 2013 году с целью вывода на российский рынок продуктов высокого качества по доступным ценам.

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Рекомендуется в качестве БАД к пище – дополнительного источника ПНЖК омега-3 (ЭПК и ДГК), которые в значительном количестве содержатся в жире рыб, обитающих в холодных морях.

По органолептическим показателям наш рыбий жир не имеет рыбного запаха и вкуса.

Форма выпуска: капсулы по 500 мг.

Состав: рыбий жир, желатин, пластификатор - глицерин (Е422), вода.

Срок годности: 2 года.

СГР: RU.77.99.11.003.Е.008269.10.13 от 02.10.2013 г.

Рекомендуется в качестве БАД к пище – дополнительного источника ПНЖК омега-3 (ЭПК и ДГК), которые в значительном количестве содержатся в жире рыб, обитающих в холодных морях.

По органолептическим показателям наш рыбий жир не имеет рыбного запаха и вкуса.

Форма выпуска: капсулы по 500 мг.

Состав: рыбий жир, желатин, пластификатор - глицерин (Е422), вода.

Срок годности: 2 года.

СГР: RU.77.99.11.003.Е.008173.10.13 от 02.10.2013 г.

Рекомендуется в качестве БАД к пище – дополнительного источника ПНЖК омега-3 (альфа-линоленовой кислоты).

Льняное масло помимо ненасыщенных жирных кислот содержит большое количество витаминов А, Е и F, витамины В-группы, калий, лецитин, магний, клетчатку, белок и цинк.

Форма выпуска: капсулы по 500 мг.

Состав: льняное масло, желатин, пластификатор – глицерин (Е422), вода.

Срок годности: 18 месяцев.

СГР: RU.77.99.11.003.Е.007967.10.13 от 01.10.2013 г.

Рекомендуется в качестве БАД к пище – дополнительного источника селена, содержащей ПНЖК омега-3 (альфа-линоленовая кислота).

Селен в нашей БАД «Se-Лён» представлен в форме селексена с токсичностью в сотни раз меньшей, чем у других соединений селена.

Форма выпуска: капсулы по 500 мг.

Состав: льняное масло, оболочка капсулы (носитель - пищевой желатин, пластификатор - глицерин (Е422), вода, краситель - карамельный колер (Е150d), краситель - пищевой краситель Понсо (Е124)), селексен.

Срок годности: 24 месяца.

СГР: RU.77.99.11.003.Е.008268.10.13 от 02.10.2013 г.

Рекомендуется в качестве БАД к пище ­– источника дигидрокверцетина, содержащей ПНЖК омега-3 (альфа-линоленовая кислота).

Дигидрокверцетин – биофлавоноид, сильнейший природный антиоксидант, выделенный из древесины лиственницы сибирской.

Форма выпуска: капсулы по 500 мг.

Состав: льняное масло, оболочка капсулы (носитель - пищевой желатин, пластификатор - глицерин (Е422), вода, краситель - карамельный колер (Е150d), краситель - пищевой краситель Понсо (Е124)), дигидрокверцетин.

Срок годности: 24 месяца.

СГР: RU.77.99.11.003.Е.008174.10.13 от 02.10.2013 г.