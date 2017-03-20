Весна — не время болеть!

Несмотря на раннюю весну и температурные рекорды, сезон простудных заболеваний, увы, еще не закончен. Наш организм, ослабленный зимними холодами, недостатком света и витаминов, сейчас особенно уязвим перед респираторными вирусами. Стоит одеться не по погоде или промочить ноги — и вот результат: насморк, кашель, больное горло…

Специалисты считают, что заметного снижения заболеваемости ОРВИ следует ждать лишь к концу мая. Поэтому работникам аптек пока еще не стоит откладывать в долгий ящик лекарственные препараты, предназначенные для профилактики и лечения респираторных инфекций.

Центральное место среди противовирусных средств сегодня отводится этиотропным препаратам для неспецифической иммунопрофилактики ОРВИ и гриппа. Они препятствуют размножению вирусов в инфицированных клетках и одновременно помогают повысить неспецифическую резистентность организма. К новому поколению таких лекарственных средств относятся индукторы интерферонов, обладающие не только широкими противовирусными свойствами, но и иммуномодулирующим эффектом.

Универсальный препарат для всей семьи

Особый интерес в группе индукторов интерферонов вызывает российский препарат Кагоцел, созданный на основе соединения натриевой соли карбоксиметилцеллюлозы и низкомолекулярного полифенольного альдегида природного происхождения. Кагоцел усиливает выработку в организме человека смеси так называемых поздних интерферонов (α- и β-интерферонов) — естественных помощников организма, обладающих высокой противовирусной активностью и повышающих сопротивляемость организма к инфекции. Что характерно — данный препарат позволяет получить хороший результат при всехвидах ОРВИ, вне зависимости от того, какой тип вируса вызвал заболевание. Это свойство имеет огромное практическое значение, поскольку существует около 200 возможных возбудителей ОРВИ и выявить точного виновника заболевания для конкретного пациента удается редко. Также важно, что в отличие от большинства аналогичных лекарств Кагоцел эффективен даже в том случае, когда прием препарата начат не сразу — до четырех суток от появления признаков болезни.

Другим преимуществом Кагоцела является пролонгированное действие: даже при однократном применении препарата интерфероны циркулируют в организме пациента на терапевтическом уровне в течение пяти дней, что позволяет эффективно использовать его как для лечения любых вирусных респираторных инфекций, так и в целях профилактики этих заболеваний.

Благодаря высокому профилю безопасности Кагоцел можно применять практически у всех категорий больных, в том числе из группы риска: у детей с 3 лет, у пожилых больных и пациентов с сопутствующей соматической патологией. Он хорошо сочетается с другими лекарственными средствами, назначенными врачом. Препарат входит в Стандарты Минздрава РФ по лечению гриппа1 и может использоваться как самостоятельно, так и в составе комплексной терапии. При этом стоит отметить, что свойства Кагоцела были тщательно изучены в клинической практике2.

Данному средству доверяют специалисты медицинской и фармацевтической отраслей. По результатам голосования российских вра- чей в рамках премии «Russian Pharma Awards 2016» Кагоцел признан самым назначаемым препаратом при профилактике и лечении ОРВИ и гриппа, а по результатам голосования специалистов аптечной индустрии в рамках премии «Зеленый крест 2015» Кагоцел назван лучшим безрецептурным препаратом.

Кому рекомендовать?

Первостольник может самостоятельно рекомендовать Кагоцел клиенту, приобретающему средства для устранения симпто- мов ОРВИ либо интересующемуся способами физиологичной поддержки иммунитета в сезон простуд. Препарат подходит в каче- стве универсального профилактического средства для всех членов семьи — от мала до велика. Он имеет удобную схему приема: в целях профилактики взрослым достаточно принимать его 2 дня в неделю по 2 таблетки в сутки, детям — по 1 таблетке в сутки. Профилактический 4-недельный курс Кагоцела способствует снижению частоты возникновения ОРВИ и гриппа в три раза, а также уменьшает число осложнений в пять раз3. А если человек все же заболевает, прием препарата Кагоцел позволяет существенно сократить длительность и заметно облегчить течение болезни.

Если начать профилактический прием Кагоцела сейчас, можно помочь организму противостоять инфекциям практически до окончания эпидемического сезона. И радоваться первому теплу и солнцу без надоевших простуд!

Стандарты специализированной медицинской помощи при гриппе тяжелой степени тяжести (приказ от 9 ноября 2012 г. № 842н, приложение к приказу Министерства здравоохранения РФ от 9 ноября 2012 г. № 842н) и средней степени тяжести (приказ от 9 ноября 2012 г. № 724н, приложение к приказу Министерства здравоохранения РФ от 9 ноября 2012 г. № 724). Ситников И.Г., Еганян Г.А., Гроппа Л.Г., Фазылов В.Х., Корсантия Б.М., Можина Л.Н. Лечение ОРВИ и гриппа в рутинной клинической практике: результаты промежу- точного анализа неинтервенционного, открытого, проспективного, наблюдательного исследования /Лечащий врач, сентябрь 2015, № 9, с. 95–99. Лыткина И.Н. и соавт. Лечащий врач, 2010, № 10.

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