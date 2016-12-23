В России появился новый перспективный препарат для профилактики и лечения гриппа

Новинка отечественного рынка, препарат Номидес (международное непатентованное название ― осельтамивир) предназначен для профилактики и лечения гриппа у взрослых и детей старше 3 лет.

Осельтамивир рекомендован для лечения гриппа Всемирной организацией здравоохранения, так как обладает подтвержденной активностью в отношении всех известных в настоящее время штаммов вируса гриппа. Осельтамивир относится к группе ингибиторов нейраминидаз, препарат напрямую воздействует на вирусы, блокируя размножение вирусов гриппа типов А и Б, а также снижает патогенность вирусов и уровень их выделения из организма в окружающую среду. Препарат ориентирован на лечение, сезонную профилактику гриппа, а также может применяться для экстренной профилактики после контакта с заболевшими людьми и производится в соответствии с европейскими стандартами качества GMP.

Производитель нового противовирусного средства ― российская фармацевтическая компания ООО «Фармасинтез – Ритейл». Компания осуществляет полный цикл производства препаратов, от синтеза активных молекул до выпуска готовых лекарственных форм. Активно инвестирует в научные разработки и производство оригинальных препаратов и качественных дженериков.

Справочная информация о новом препарате компании – в справочнике «Аптечный практикум».