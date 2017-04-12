Терапия ВЗК: ставка на инновационность

Международная компания, исследующая состояние рынков, Transparency Market Research (TMR), на днях опубликовала отчет о состоянии такого важного и обширного сегмента глобальной фармацевтической отрасли, как препараты для лечения гастроэнтерологических заболеваний. Эксперты отмечают рост рынка средств для лечения заболеваний ЖКТ и прогнозируют, что к 2024 году его объем составит 61,1 млрд долларов США. Одним из лидеров в этом сегменте (в 2016 году на долю 3 ведущих компаний приходилось 61% продукции) названа Takeda Pharmaceutical.

Прогнозируя ситуацию на рынке ЛС для лечения гастроэнтерологических заболеваний, аналитики TMR отметили вероятность значительного обострения конкуренции в ближайшие годы и решающую роль инновационных подходов и решений для успеха в этой области.

Эта тенденция обозначилась еще в конце прошлого века с появлением новой фармакологической группы – ингибиторов протонной помпы, ставшей настоящим прорывом в лечении кислотозависимых заболеваний. Но нерешенных задач, требующих от фармакологов революционных решений, в гастроэнтерологии осталось еще немало. К примеру, в Европе ежегодно диагностируется от 73 000 до 109 000 новых случаев ВЗК1. В то же время в России, по результатам исследования о лечении пациентов с воспалительными заболеваниями кишечника, проведенного в 77 субъектах Российской Федерации2, за 2015 гг. было зарегистрировано 30 964 пациента с ВЗК. Данную группу заболеваний отличают тяжесть течения, частота угрожающих жизни осложнений инеобходимость проведения длительной (часто пожизненной) дорогостоящей терапии, расходы на которую в мире превышают 30 млрд евро в год. Нельзя не отметить и социальную значимость ВЗК – они наиболее характерны для пациентов в возрасте 20-30 лет и часто приводят к инвалидизации и значительному ухудшению качества жизни.

Поэтому поиск современных стратегий лечения ВЗК продолжается. И, по мнению многих экспертов, перспективным направлением считается поиск и воздействие на новые мишени для биологической терапии, воздействие на которые обеспечит безопасную терапию ВЗК. Так, недавно компания «Такеда» вывела на российский рынок лекарственный препарат, предназначенный для лечения среднетяжелых и тяжелых форм болезни Крона (БК) и язвенного колита (ЯК) – ведолизумаб (Энтивио®). Его главное преимущество – селективное воздействие на кишечник. Это первый и единственный в России представитель нового класса биологической терапии, избирательно блокирующий миграцию лимфоцитов в стенку ЖКТ.

Был проведен ряд больших плацебоконтролируемых международных исследований с участием более 2400 пациентов с ЯК и БК, с предшествовавшей неэффективностью как стандартной терапии, так и одного или более ингибиторов ФНОα в анамнезе. Результаты показали, что большая часть пациентов, получавшая терапию ведолизумабом, достигла клинического ответа, клинической ремиссии, заживления слизистой и улучшения общего состояния по сравнению с плацебо3.

На основании результатов полученных в ходе данных исследований, ведолизумаб включен в российские рекомендации по лечению взрослых больных с язвенным колитом и болезнью Крона, а также в зарубежные рекомендации, в том числе рекомендации Всемирной гастроэнтерологической организации по лечению воспалительных заболеваний кишечника, рекомендации ECCO (European Crohn's and Colitis Organisation). Это может служить показателем того, что потребность в инновационных препаратах в гастроэнтерологии высока и в будущем они будут играть решающую роль в повышении качества жизни пациентов и улучшения их здоровья.