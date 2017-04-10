Терапия ОРВИ и гриппа по системе «all inclusive»

В эпидемический сезон ОРВИ и гриппа спрос на аптечный арсенал противопростудных препаратов резко возрастает – раскупаются этиотропные, патогенетические и симптоматические средства. За время болезни пациенты с ОРВИ и гриппом могут одновременно принимать до 8-10 препаратов! Это противовирусные средства, иммуностимуляторы, НПВС, местные назальные препараты и прочие средства от кашля, от горла и др. И это при условии, что заболевание протекает без осложнений и не требует назначения антибактериальных средств.

Но специалисты давно заметили, что число назначаемых лекарств и недостаточная приверженность пациентов к лечению, так называемая низкая комплаентность, находятся в прямой связи. Отсюда и стремление фармпроизводителей создавать препараты комплексного действия. Очевидно, что в этом случае лекарственная нагрузка на пациента снижается, а приверженность к лечению растет.

В качестве примера современного комплексного противовирусного средства для лечения ОРВИ и гриппа можно привести препарат российской компании «Материа Медика Холдинг» – Эргоферон. Он создан на основе релиз-активных антител к интерферону-гамма, CD4 и гистамину. Перечисленные антитела в релиз-активной форме к указанным компонентам обеспечивают противовирусный, противовоспалительный и антигистаминный эффекты препарата.

Проведенное исследование по оценке эффективности и безопасности препарата Эргоферон в сравнении с осельтамивиром при лечении гриппа показало, что Эргоферон и осельтамивир в равной степени эффективны при лечении сезонного гриппа у взрослых пациентов. Однако, стоимость 5-дневного курса лечения Эргофероном значительно ниже затрат на проведение аналогичной по длительности терапии препаратом Тамифлю¹.

Универсальность комплексного противовирусного препарата Эргоферон не ограничивается объединением в одной таблетке основных составляющих медикаментозной терапии ОРВИ и гриппа. Провизор может смело рекомендовать Эргоферон как универсальный противовирусный препарат для всей семьи, так как он разрешен для малышей с 6-ти месяцев. При этом уникальная лекарственная форма – таблетки для рассасывания – удобна как для использования дома, так и на работе, в транспорте, на отдыхе. Для маленьких детей таблетка также удобна, так как легко растворяется в небольшом количестве воды и имеет нейтральный вкус. Практически, производитель создал в одной таблетке Эргоферона целую аптечку препаратов для лечения простуды и гриппа, как в любимой туристами системе «Все включено».

Эргоферон – это привлекательное комплексное предложение покупателю для лечения простуды и гриппа, т.к. препарат обладает, помимо противовирусного, еще и противовоспалительным и антигистаминным действием и подходит для всей семьи.

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¹ International Journal of Infectious Diseases 51 (2016) 47–55.