Таурин-Солофарм – молодость и здоровье глаз!

В связи с падением доходов населения продолжается тренд на вытеснение дорогих офтальмологических метаболических препаратов доступными аналогами с таурином. Таурин – серосодержащая аминокислота, которая улучшает питание глаз и стимулирует восстановительные процессы. Завод Solopharm стал первым российским производителем, выпустившим глазные капли с таурином в инновационной одноразовой полиэтиленовой упаковке – юнидозе. Данная форма упаковки, помимо удобства, обеспечивает стерильность без использования консервантов.

Чем опасны консерванты, добавляемые в препараты в традиционных упаковках?

Вопрос безопасности особенно важен, когда речь идет о глазах. Приобретая возможность длительного использования одного флакона, пациент получает регулярную дозу консерванта. Консерванты, входящие в состав многих офтальмологических растворов, оказывают токсическое действие не только на микроорганизмы, но и на органы зрения. Например, широко применяемый бензалкония хлорид может вызвать отек, аллергическую реакцию и даже контактный дерматит. Юнидоза же рассчитана на одноразовый прием. В составе препарата содержится только действующее вещество и отсутствуют консерванты, снижающие эффект лечения или вызывающие аллергию и раздражение.

Таурин-СОЛОфарм возвращает молодость мудрым глазам, сохраняет здоровье юных.

Низкая цена Без консервантов Удобно использовать на работе и в поездке Стерильность при каждом применении Хранение при комнатной температуре (до 25 ºС)