 
Архив Подписка Редакция Рекламодателям
Вход Регистрация
Фармвестник-ТВ
27.02 «У редакционного камина» с Григорием Левицким
22.02 «Актуальный репортаж» VIII Аптечный Саммит «Эффективное управление аптечной сетью»
22.02 «Профессионалы»: Телевикторина для провизоров и фармацевтов. Выпуск #2
21.02 «У редакционного камина» с Германом Клименко
 СМОТРЕТЬ   
СВЕЖИЙ НОМЕР
Февраль №6
Боевой листок
Фармачаяния
Экспортная декларация
Бремя социалки
Справочники
Справочник персон
Справочник компаний
Аптечный практикум
Калькулятор надбавок ЖНВЛП
Фармкружок · Шпаргалка
93

Таурин-Солофарм – молодость и здоровье глаз!

28.02.2017

В связи с падением доходов населения продолжается тренд на вытеснение дорогих офтальмологических метаболических препаратов доступными аналогами с таурином. Таурин – серосодержащая аминокислота, которая улучшает питание глаз и стимулирует восстановительные процессы. Завод Solopharm стал первым российским производителем, выпустившим глазные капли с таурином в инновационной одноразовой полиэтиленовой упаковке – юнидозе. Данная форма упаковки, помимо удобства, обеспечивает стерильность без использования консервантов.

Чем опасны консерванты, добавляемые в препараты в традиционных упаковках?

Вопрос безопасности особенно важен, когда речь идет о глазах. Приобретая возможность длительного использования одного флакона, пациент получает регулярную дозу консерванта. Консерванты, входящие в состав многих офтальмологических растворов, оказывают токсическое действие не только на микроорганизмы, но и на органы зрения. Например, широко применяемый бензалкония хлорид может вызвать отек, аллергическую реакцию и даже контактный дерматит. Юнидоза же рассчитана на одноразовый прием. В составе препарата содержится только действующее вещество и отсутствуют консерванты, снижающие эффект лечения или вызывающие аллергию и раздражение.

Таурин-СОЛОфарм возвращает молодость мудрым глазам, сохраняет здоровье юных.

d1c43054600f2de4d9d2184dcd999554.png 9032c35d03695a13a850779e168e28fb.png 5dd1053a5591f2977bbdf4c06682bf2b.png 9bd7ffa961349311e5510bc4f73c9978.png 4cc2cceff9709e15dfeed12967dbbb61.png
Низкая цена Без консервантов Удобно использовать на работе и в поездке Стерильность при каждом применении Хранение при комнатной температуре (до 25 ºС)
  • Сохраняет молодость глаз, замедляя возрастные изменения
  • Обеспечивает питание для здоровых глаз
  • Повышает эффективность лечения глаукомы (в комплексной терапии)
  • Препятствует развитию катаракты
  • Стимулирует заживление при микротравмах роговицы
Материалы по теме
19.12.2016 Трекрезан предупреждает ОРВИ и простуду
01.12.2016 Юнидоза – новый стандарт упаковки глазных капель
17.11.2016 Что такое метабиотики и в чем их преимущества?
30.08.2016 Solopharm запускает производство инъекционных растворов в безопасных стеклянных ампулах
22.07.2016 Самые частые проблемы в отпуске
Метки
Solopharm
Компании
Solopharm (ООО "Гротекс") Компания «Solopharm» была создана в 2010 году Жеребцовым Олегом Викторовичем. «Solopharm» - высокотехнологичный инновационный фармацевтический завод, который обеспечит своих клиентов доступными лекарствами под брендом «Solopharm», полностью отвечающими международным стандартам качества.
Фармвестник-ТВ
27.02 «У редакционного камина» с Григорием Левицким
22.02 «Актуальный репортаж» VIII Аптечный Саммит «Эффективное управление аптечной сетью»
22.02 «Профессионалы»: Телевикторина для провизоров и фармацевтов. Выпуск #2
21.02 «У редакционного камина» с Германом Клименко
СВЕЖИЙ НОМЕР
Февраль №6
Боевой листок
Фармачаяния
Экспортная декларация
Бремя социалки
Справочники
Справочник персон
Справочник компаний
Аптечный практикум
Калькулятор надбавок ЖНВЛП
Календарь событий
Февраль 2017
Сегодня
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
30 31 01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 01 02 03 04 05
28.02 — 01.03 Конференция «Фармацевтический форум стран ЕАЭС и СНГ»
Яндекс.Метрика
Лента В России В мире Анонсы Обзоры Трибуна Новости компаний
О нас Архив Подписка Редакция История Рекламодателям Мобильный ФВ
Сервисы Документы Опросы Справочник персон Справочник компаний Online-интервью Калькулятор
Приложения Фармкружок Карьера ФВ-аналитика Пользовательское соглашение

Воспроизведение материалов допускается только при соблюдении ограничений, установленных Правообладателем, при указании автора используемых материалов и ссылки на «Фармацевтический вестник» как на источник заимствования, с обязательной гиперссылкой на сайт www.pharmvestnik.ru.

Ограничения и запреты на воспроизведение материалов Сайта:

1. Материалы, размещенные на сайте www.pharmvestnik.ru (далее «Сайт»), в отношении которых Правообладателем установлены ограничения на свободное воспроизведение:

  1. доступ к которым предоставляется на Сайте только подписчикам;
  2. любые материалы, опубликованные в печатной версии газеты, и содержащие пометку «Опубликовано в номере газеты»;
  3. все материалы Сайта, воспроизводимые любым образом, помимо распространения в сети Интернет.

На использование материалов, в отношении которых установлены настоящие ограничения, в обязательном порядке требуется письменное согласие Правообладателя – ООО «Бионика Медиа».

2. Запрещается:

  1. воспроизведение материалов иных правообладателей (пользователь должен решить вопросы правомерного распространения таковых без привлечения ООО «Бионика Медиа»);
  2. использование выдержек из материалов, при которых меняется контекст, выдержки приобретают двусмысленный характер или неблагозвучный оттенок, а равно любая переработка материала;
  3. коммерческое использование материалов, т.е. использование определенного выбранного на Сайте материала (его фрагмента) в целях коммерческой реализации права доступа к такому материалу или предоставления прав на таковое третьим лицам.
Забыли пароль?
Регистрируясь, вы принимаете условия
Пользовательского соглашения