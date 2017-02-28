Таурин-Солофарм – молодость и здоровье глаз!

В связи с падением доходов населения продолжается тренд на вытеснение дорогих офтальмологических метаболических препаратов доступными аналогами с таурином. Таурин – серосодержащая аминокислота, которая улучшает питание глаз и стимулирует восстановительные процессы. Завод Solopharm стал первым российским производителем, выпустившим глазные капли с таурином в инновационной одноразовой полиэтиленовой упаковке – юнидозе. Данная форма упаковки, помимо удобства, обеспечивает стерильность без использования консервантов.
Чем опасны консерванты, добавляемые в препараты в традиционных упаковках?
Вопрос безопасности особенно важен, когда речь идет о глазах. Приобретая возможность длительного использования одного флакона, пациент получает регулярную дозу консерванта. Консерванты, входящие в состав многих офтальмологических растворов, оказывают токсическое действие не только на микроорганизмы, но и на органы зрения. Например, широко применяемый бензалкония хлорид может вызвать отек, аллергическую реакцию и даже контактный дерматит. Юнидоза же рассчитана на одноразовый прием. В составе препарата содержится только действующее вещество и отсутствуют консерванты, снижающие эффект лечения или вызывающие аллергию и раздражение.
Таурин-СОЛОфарм возвращает молодость мудрым глазам, сохраняет здоровье юных.
|Низкая цена
|Без консервантов
|Удобно использовать на работе и в поездке
|Стерильность при каждом применении
|Хранение при комнатной температуре (до 25 ºС)
- Сохраняет молодость глаз, замедляя возрастные изменения
- Обеспечивает питание для здоровых глаз
- Повышает эффективность лечения глаукомы (в комплексной терапии)
- Препятствует развитию катаракты
- Стимулирует заживление при микротравмах роговицы