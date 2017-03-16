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Сезон простуд: у специалистов есть вопросы...

16.03.2017

Кто-то в феврале радостно готовится встречать весну, а вот медики с нетерпением ждут, когда же, наконец, заболеваемость ОРВИ и гриппом опустится ниже пресловутого «эпидемического порога». Спрос на лекарства для лечения простудных заболеваний в это время особенно высок, покупатели за ними приходят в аптеку буквально один за другим... А значит, первостольникам приходится постоянно отвечать на вопросы по разным препаратам — и чем средство популярнее, тем, разумеется, вопросов больше! На часть из них ответ находится в инструкциях по применению, а остальные приходится задавать медицинским представителям. Сегодня мы станем свидетелями беседы первостольника с медпредставителем о препарате Кагоцел, универсальном средстве для профилактики и лечения гриппа от компании «Ниармедик».

Медпредставитель (М): Добрый день! Я – медпредставитель компании «Ниармедик». Можете уделить мне несколько минут? Хочу побеседовать с Вами о противовирусном препарате
Кагоцел…

Аптекарь (А): Здравствуйте! Хорошо, что Вы зашли – у нас тут накопились вопросы от наших покупателей...

М: С удовольствием отвечу на Ваши вопросы и вопросы покупателей. Кстати, за 2016 г. по результатам голосования врачей Кагоцел получил премию Russian Pharma Awards как самый назначаемый препарат при профилактике и лечении ОРВИ и гриппа.

А: Поздравляю! А до этого, помнится, был в 2015 г. «Зеленый крест» от наших аптек – как лучший безрецептурный?

М: Спасибо! Все правильно, и в том же году мы тоже взяли Russian Pharma Awards. Но, конечно, не в премиях дело, просто препарат удобный, доступный, с высоким профилем безопасности и широким спектром действия.

А: Что удобный – это у нас многие оценили: всего 2 дня в неделю для профилактики и 4 дня – курс лечения. И вот тут первый вопрос: как часто этот курс можно повторять? Через сколько дней? Бывает, что болезнь затягивается или возвращается...

М: В таких случаях лучше, чтобы решение о новом назначении принимал врач. Если есть рецидивы, нужно уточнить диагноз, проверить иммунный статус пациента. Ну, а для профилактики – все по инструкции, с 5-дневными перерывами, и можно принимать, если есть необходимость, даже несколько месяцев подряд.

А: А детям как часто можно –если в течение года?

М: Здесь тоже никаких ограничений, кроме предусмотренных инструкцией, нет. Лекарственная устойчивость к препарату не развивается, доклинические исследования токсичности не выявили.

А: А как насчет привыкания? Многих покупателей именно это особенно беспокоит, когда речь идет о длительном применении препарата.

М: И привыкания нет. Кагоцел действует за счет индукции выработки собственных интерферонов человека, а это – естественные для нас вещества.

А: И еще один вопрос по приему препарата: как лучше – до еды или после?

М: Как удобнее. Связи с приемом пищи у Кагоцела нет.

А: Нередко спрашивают: можно ли принимать при беременности, кормящим мамам, грудным детям. Инструкция не рекомендует. А почему?

М: Видите ли, без специальных клинических исследований мы не можем расширить применение препарата. А исследования на беременных и молодых мамах проводить, само собой, запрещено. Поэтому если какой-то врач сам оценивает соотношение риска и пользы и назначает Кагоцел этой группе пациентов – это полностью на его ответственности. Ну, а ограничение по возрасту введено из-за того, что Кагоцел выпускается в таблетках, а эта форма в педиатрической практике разрешается детям только с 3 лет.

1eb645a52c08b11a368cf376fc564322.pngА: Кстати, об исследованиях: некоторые пациенты просят рассказать, кто проверял препарат, насколько давно...

М: В ноябре 2013 г. стартовал уникальный совместный проект Международного общества внутренней медицины, Евро-азиатского общества инфекционистов и Первого МГМУ им. И.М.Сеченова. Было проведено беспрецедентное по масштабам неинтервенционное исследование: 262 медицинских центра в России, Молдове, Армении и Грузии, 18 946 пациентов с установленным диагнозами «ОРВИ» и «грипп» в возрасте от 18 до 93 лет. Исследования проводили специалисты первичного звена – врачи общей практики, терапевты, семейные врачи. И вот недавно, в ноябре 2016 г., данные исследований были опубликованы: в журнале «Терапевтический архив»1, и на американском сайте ClinicalTrials.gov – это международный источник публичных данных по разработке и исследованиям эффективности и безопасности ЛП и т.д.

А: Вы упомянули, что исследование – неинтервенционное... Что это значит?

М: Это такие программы, которые позволяют собрать данные в рутинной практике, без вмешательства в процесс лечения пациента. ЛП просто назначается, как обычно, по инструкции. В результате участвовавшие врачи смогли и получить объективные данные о течении болезни, и провести самостоятельный анализ динамики лечения Кагоцелом, и оценить профиль безопасности препарата.

А: И каковы результаты исследований?

М: Если коротко, то Кагоцел в составе комплексной терапии гриппа и ОРВИ показал свою эффективность у пациентов разного возраста, разной степени тяжести заболевания, на разных сроках начала лечения, в т.ч. при запоздалом лечении. Все это – на фоне высокого уровня безопасности. Отмечено быстрое купирование всех основных симптомов ОРВИ, и вдобавок применение Кагоцела достоверно сокращает на 51% число пациентов с осложнениями, требующими системной терапии антибиотиками.1

А: Спасибо, учтем!

М: Всегда пожалуйста! Если будут еще вопросы — обращайтесь, звоните, обязательно поможем!

1Фазылов В.Х., Ситников И.Г., Силина Е.В. и др. Лечение ОРВИ и гриппа в рутинной клинической практике: результаты многоцентрового международного наблюдательного исследования FLU-EE // Терапевтический архив. 2016. №88(11). С. 1–8.

Автор: Татьяна Долгова
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Метки
грипп
ОРВИ
Фармвестник-ТВ
13.03 «7 дней за 7 минут» с Владимиром Бойко
09.03 «Профессионалы»: Телевикторина для провизоров и фармацевтов. Выпуск #3
09.03 ФармNEWS: РАФМ «Парадоксы аптечного маркетинга»
07.03 «7 дней за 7 минут» с Иваном Глушковым
СВЕЖИЙ НОМЕР
Март №8
Как карта ляжет
Current issue #8, 2017
Антимонопольные репрессии
Клеточная эфемерность
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