Пыль в глазах. Чем опасны городские улицы весной?

Каждую весну крупные города традиционно охватывают пылевые бури. Невозможно пройти по городу и не попасть в облако пыли. Сухая грязь оседает на одежде, в волосах, попадает в глаза. И каждый невольно задаётся вопросом: как обезопасить себя от этой всепроникающей грязи?

Полностью исключить воздействие пыли на организм задача едва ли выполнимая, особенно для городского жителя. Но попытаться обезопасить себя возможно, уделив особое внимание органам зрения. Для защиты глаз необходимо обеспечить постоянное наличие слезного барьера между поверхностью глаза и окружающей средой. Компания Solopharm рада предложить глазные капли, которые эффективно справятся с этой задачей:

ГИЛАН, гиалуроновая кислота 0,18% и 0,3% Раствор увлажняющий офтальмологический СИГИДА Кристалл, нафазолин 0,05% Сосудосуживающие глазные капли с увлажняющим эффектом Снимает усталость и раздражение глаз За 30 секунд устраняет сухость, раздражение и усталость глаз, восстанавливая их работоспособность. Вернет природную белизну глазам Быстро снимает покраснение и бережно осветляет белок, оказывая дополнительное увлажняющее действие.

Cоздадут надежный слезный барьер между поверхностью глаза и окружающей средой!

Не содержат консервантов и красителей Выпускаются в удобных и компактных юнидозах Содержат гиалуроновую кислоту

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