Слабость, головная боль, кашель, насморк, боль в горле — все эти симптомы острых респираторных вирусных инфекций знакомы и взрослым, и детям. Особенно заметно заболеваемость ОРВИ возрастает в холодное время года, что приводит к увеличению спроса на противопростудные и иммуномодулирующие препараты.

Современный подход к лечению ОРВИ предполагает применение с самых первых дней болезни средств, которые не просто снимают неприятные симптомы заболевания, но и активно воздействуют на возбудителей болезни и усиливают защитные силы организма. Препаратами выбора являются многофункциональные лекарственные средства, которые можно применять при различных видах инфекций на всех стадиях недуга.

Особое место среди таких препаратов занимает современный иммуномодулятор, созданный отечественными производителями на базе инновационной молекулы азоксимера бромид. Сегодня он широко используется для профилактики и лечения острых и хронических инфекционных заболеваний бактериальной, грибковой, вирусной этиологии. Главная особенность, отличающая его от многих других средств, — многофункциональность воздействия на организм за счет полиэффекта1. Наряду с иммуномодулирующим действием азоксимера бромид обладает выраженной дезинтоксикационной и антиоксидантной активностью2. Он наносит тройной удар по болезни: выводит токсины, благодаря чему уменьшаются симптомы вирусной

интоксикации — температура, озноб, головная боль, ломота в теле3; заряжает антиоксидантами, облегчая течение острой фазы болезни и длительность проявления симптомов воспаления3; активирует иммунитет уже в течение трех часов после приема, помогая организму быстрее начать бороться с инфекцией2. За счет полиэффекта препарат помогает быстрее справиться с болезнью и улучшить самочувствие уже с первых дней лечения3,4.

Это интересно

Попадая в организм, вирусы в первую очередь атакуют слизистую оболочку верхних дыхательных путей, вызывая воспалительную реакцию. А знаете ли вы, что одновременно с этим продукты клеточного распада вирусов оказываются в системном кровотоке, что приводит к токсическим проявлениям? Результатом является типичный для ОРВИ симптомокомплекс: сочетание местных (насморк, кашель, заложенность носа, боль или першение в горле, хриплость голоса) и общетоксических (головная боль, слабость, вялость, повышение температуры, боли в мышцах) реакций. Введение в состав молекулы особых активных групп наделило препарат Полиоксидоний®способностью сорбировать (поглощать) растворимые токсические вещества и микрочастицы, а затем выводить их из организма 2 . Это очень ценное свойство при лечении острых заболеваний, в том числе и вирусных: следствием снижения интоксикации является облегчение симптомов и улучшение общего самочувствия уже через несколько часов после приема препарата 5 .

одновременно с этим продукты клеточного распада вирусов оказываются в системном кровотоке, что приводит к токсическим проявлениям? Результатом является типичный для ОРВИ симптомокомплекс: сочетание местных (насморк, кашель, заложенность носа, боль или першение в горле, хриплость голоса) и общетоксических (головная боль, слабость, вялость, повышение температуры, боли в мышцах) реакций. Введение в состав молекулы особых активных групп наделило препарат Полиоксидоний®способностью сорбировать (поглощать) растворимые токсические вещества и микрочастицы, а затем выводить их из организма . Это очень ценное свойство при лечении острых заболеваний, в том числе и вирусных: следствием снижения интоксикации является облегчение симптомов и улучшение общего самочувствия уже через несколько часов после приема препарата . Полиоксидоний® отлично проявляет себя в составе комплексной терапии, повышая эффективность лечения и снижая риск осложнений. Он сочетается со многими лекарственными средствами — противовирусными, симптоматическими (жаропонижающими, от боли в горле, от насморка и кашля и т.д.), антибактериальными (если они показаны и назначаются врачом) 2 . Причем интересно, что его совместное применение с антибиотиками способствует решению сразу двух задач: антибиотик подавляет рост и размножение микробов, а иммуномодулятор повышает активность иммунных клеток, за счет чего достигается максимально быстрое уничтожение возбудителя 5 .

. Причем интересно, что его совместное применение с антибиотиками способствует решению сразу двух задач: антибиотик подавляет рост и размножение микробов, а иммуномодулятор повышает активность иммунных клеток, за счет чего достигается максимально быстрое уничтожение возбудителя . Полиоксидоний®практически не имеет противопоказаний, хорошо переносится и выпускается в безрецептурных формах: для взрослых и детей с 12 лет — таблетки 12 мг, а для детей с 6 лет — свечи 6 мг. Фармацевт может рекомендовать безрецептурные формы выпуска препарата в схемах лечения простуды и гриппа.

Как рекомендовать

Клиентка: Посоветуйте, как быстрее справиться с простудой?

Первостольник: При любой респираторной инфекции требуется быстро решить несколько задач: активировать защитные силы организма, чтобы не допустить осложнений, и уменьшить симптомы вирусной интоксикации — лихорадку, головную боль, ломоту в мышцах и т.д. Со всем этим успешно справляется препарат Полиоксидоний®. Он активирует иммунитет, выводит токсины, а также заряжает организм антиоксидантами. Благодаря этому уже с первых дней лечения облегчаются симптомы заболевания, улучшается самочувствие.

Клиентка: Как принимать это средство?

Первостольник: Взрослым и детям старше 12 лет рекомендуется принимать таблетки Полиоксидоний® 12 мг: по 1 таблетке утром и вечером за 30 минут до еды под язык.

Клиентка: А для профилактики Полиоксидоний® используют?

Первостольник: В эпидемический сезон прием Полиоксидония® рекомендуется начинать заранее, не дожидаясь появления симптомов болезни. Профилактическое применение Полиоксидония® по 1 таблетке 2 раза в день в 3 раза снижает заболеваемость ОРВИ и гриппом, уменьшает частоту ангин, бронхитов, пневмоний5.

1 Тройная направленность действия препарата.

2 Инструкция по медицинскому применению препарата Полиоксидоний®, таблетки, РУ, Р N002935/04 от 15.09.2009.

3 Караулов А.В. Полиоксидоний® в лечении и профилактике заболеваний лор-органов и органов дыхания // Справочник поликлинического врача, № 1, 2011.

4 Вавилова В.П., Вавилов А.М., Черкаева А.Х. Возможности современной терапии острых респираторных вирусных инфекций у детей. Consilium Medicum. Педиатрия. 2015, № 3.

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