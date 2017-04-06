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Новый противодиабетический препарат представлен в регионах России

06.04.2017

С 29 марта по 4 апреля в регионах России прошли встречи с профессором Евгением Мошковичем, международным экспертом в области эндокринологии из Израиля. Профессор Мошкович обсудил с российскими коллегами современные пути лечения сахарного диабета 2 типа и представил новый сахароснижающий препарат Трулисити™ (дулаглутид).

С 29 марта по 4 апреля в Воронеже, Казани, Ижевске, Ульяновске и Уфе прошли симпозиумы, посвященные одному из самых распространенных заболеваний современности – сахарному диабету (СД) 2 типа. В них принял участие профессор Евгений Мошкович, глава Института эндокринологии, диабетологии и метаболических заболеваний (Рамат Ганн, Израиль), ведущий врач-консультант в области эндокринной патологии в Медицинском центре Ассута (Тель-Авив). В ходе встреч региональные специалисты обсудили с зарубежным коллегой актуальные вопросы терапии СД 2 типа, эффективные пути лечения этого заболевания и поделились своим клиническим опытом.

В рамках своего тура профессор Мошкович представил новый антидиабетический препарат компании Лилли. Дулаглутид - первый зарегистрированный в России препарат класса аГПП-1 для применения 1 раз в неделю у пациентов с СД 2 типа. Его преимуществом является контроль уровня содержания сахара в крови1. Евгений Мошкович поделился с коллегами своим опытом клинического использования препарата в Израиле – более 200 пациентов профессора проходят терапию с помощью Трулисити™.

Симпозиумы вызвали значительный интерес со стороны региональных представителей российского медицинского сообщества, поскольку для большинства регионов страны проблема распространенности СД 2 типа остается актуальной.

Гусева Полина Сергеевна, главный внештатный специалист-диабетолог Министерства здравоохранения Республики Башкортостан, заведующая эндокринологическим отделением ГБУЗ РКБ им. Г. Г. Куватова:

«Сегодня в России, как и в других странах мира, отмечаются высокие темпы роста заболеваемости СД 2 типа. На 01 января 2017 года в стране официально насчитывалось 4,3 млн пациентов с этим диагнозом. В том числе в Республике Башкортостан на диспансерном учете состоит 96 105 пациентов с СД 2 типа».

Жукова Лариса Алексеевна, д.м.н, профессор, зав. кафедрой эндокринологии Курского государственного медицинского университета, председатель регионального отделения Российской ассоциации эндокринологов:

«Достигать желаемых результатов в терапии СД 2 типа часто не удается по нескольким причинам. Среди них прогрессирующий характер заболевания, несвоевременное начало лечения и несоблюдение пациентами предписанного режима терапии. Все это приводит к снижению эффективности используемых схем лечения. Упомянутые проблемы указывают на необходимость индивидуальных решений. Поэтому появление в России дулаглутида вызвало значительный интерес со стороны экспертного сообщества».

Жданова Елена Анатольевна, главный диабетолог Воронежской области, к.м.н., заместитель главного врача АУЗ ВО ВОКДЦ:

«Сегодня повышение эффективности и приверженности терапии СД 2 типа по-прежнему остается в центре внимания специалистов. С выходом препарата дулаглутид на российский рынок у пациентов с СД 2 типа появилась возможность достигать множественных целей терапии при введении препарата всего 1 раз в неделю. Это очень прогрессивный шаг в терапии СД, направленный на улучшение качества жизни пациентов с таким социально значимым заболеванием, как сахарный диабет».

Поиск эффективных схем терапии сахарного диабета 2 типа – приоритетная задача для российских эндокринологов. Появление нового препарата Трулисити™ (дулаглутид) в России в марте 2017 г. как раз может стать одним из ее решений.

1 Инструкция по применению лекарственного препарата Трулисити™.

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Метки
Eli Lilly
Фармвестник-ТВ
06.04 «ФармNEWS»: РАФМ «Мировые и локальные тенденции маркетинга»
28.03 «7 дней за 7 минут» с Наилем Егофаровым
23.03 «Профессионалы»: Телевикторина для провизоров и фармацевтов. Выпуск #4
20.03 «7 дней за 7 минут» с Анатолием Тенцером
СВЕЖИЙ НОМЕР
Апрель №11
Которые тут временные
Current issue #11, 2017
Дело чести
Тем, кто дрейфует на льдине
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