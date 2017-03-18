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Фармкружок · Шпаргалка
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Гиалуроновая «слеза» в одноразовой упаковке

18.03.2017

Синдром сухого глаза — заболевание, знакомое многим офисным работникам. Для его лечения используют капли-слезозаменители. Среди них особое место занимают препараты, содержащие гиалуроновую кислоту.

Ощущение «песка в глазах», повышенное слезотечение, быстрая утомляемость при чтении или работе за компьютером — все это признаки синдрома сухого глаза. Данное заболевание не только доставляет массу неудобств, но и может привести к серьезным поражениям конъюнктивы и роговицы.

На поверхности глаза постоянно находится слезная жидкость, образуя своеобразную пленку, состоящую из нескольких слоев, один из слоев — муциновый — имеет в своем составе гиалуроновую кислоту.

Выбор препарата для лечения синдрома сухого глаза зависит от причины и тяжести заболевания. Важно отметить, что нередко слезозаменители содержат консерванты, что увеличивает срок годности лекарства, одновременно пагубно влияя на роговицу и дополнительно усиливая испаряемость слезы.

Наиболее оптимальными препаратами для устранения сухости глаз являются капли на основе гиалуроновой кислоты. Данное вещество входит в состав естественной слезной пленки, на поверхности роговицы образует защитное покрытие, которое помогает постоянно поддерживать ее в увлажненном состоянии и способствует заживлению микротравм. Капли с гиалуроновой кислотой снимают усталость, сухость и раздражение глаз, способствуют комфортному ношению контактных линз.

Наиболее востребованной и современной формой выпуска слезозаменителя являются юнидозы. Они позволяют экономно расходовать средство, удобны в применении. Но главным их преимуществом является то, что одноразовая упаковка обеспечивает стерильность вещества без использования консерванта. Это значительно улучшает профиль безопасности препарата.

Эффекты увлажняющего офтальмологического раствора Гилан:

  • Снимает сухость, усталость и раздражение глаз
  • Нормализует состояние слезной пленки
  • Заживляет микротравмы конъюнктивы и роговицы

Основные преимущества Гилан:

  • Содержит гиалуроновую кислоту
  • Не затуманивает зрение
  • Выпускается в юнидозах
  • Без консервантов
  • Доступен по цене
  • Удобен в применении и экономичен

075c15a416c22332500f0f0bd0003c79.jpgГилан Комфорт


(натрия гиалуронат 0,18%) помогает сохранить работоспособность глаз
при длительной работе за компьютером и вождении автомобиля.

5bea42aea6cb2b054b61ba852b5cc804.jpgГилан Ультра
Комфорт

(натрия гиалуронат 0,3%)
рекомендуется при ношении контактных линз,
способствует реабилитации после
офтальмологических операций.

Практические рекомендации по выбору увлажняющих капель

Ситуация

Клиент: Я много работаю за компьютером. Глаза сильно устают. Часто чувствую сухость и дискомфорт. Как будто песок в глазах. Можете что-нибудь предложить?
Первостольник: Попробуйте капли с гиалуроновой кислотой Гилан Комфорт. Они быстро устраняют сухость и раздражение, восстанавливают слезную пленку, помогают долгое время сохранить работоспособность при работе на компьютере. Гиалуроновая кислота способствует длительному увлажнению роговицы и заживляет микротравмы. Раствор не содержит консервантов.
Клиент: На препарате указано, что он в юнидозах. Что это такое?
Первостольник: Гилан Комфорт выпускается в юнидозах — одноразовых полиэтиленовых упаковках, содержащих ровно одну дозу препарата. Это гарантирует стерильность и исключает чрезмерное расходование средства. К тому же применять юнидозы удобнее, чем обычные капли.
Клиент: А какие капли посоветуете от сухости глаз при использовании контактных линз?
Первостольник: Для комфортного ношения линз рекомендую смазывающие капли без консервантов, которые можно капать, не снимая линзы. Лучший выбор — Гилан Ультра комфорт на основе гиалуроновой кислоты. У них высокое качество и доступная цена. Гилан Ультра комфорт снимает усталость, сухость и раздражение глаз. Капли совместимы со всеми типами линз.
Клиент: Хорошо. Дайте одну упаковку Гилан Ультра комфорт.

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Метки
Solopharm
Компании
Solopharm (ООО "Гротекс") Компания «Solopharm» была создана в 2010 году Жеребцовым Олегом Викторовичем. «Solopharm» - высокотехнологичный инновационный фармацевтический завод, который обеспечит своих клиентов доступными лекарствами под брендом «Solopharm», полностью отвечающими международным стандартам качества.
Фармвестник-ТВ
13.03 «7 дней за 7 минут» с Владимиром Бойко
09.03 «Профессионалы»: Телевикторина для провизоров и фармацевтов. Выпуск #3
09.03 ФармNEWS: РАФМ «Парадоксы аптечного маркетинга»
07.03 «7 дней за 7 минут» с Иваном Глушковым
СВЕЖИЙ НОМЕР
Март №8
Как карта ляжет
Current issue #8, 2017
Антимонопольные репрессии
Клеточная эфемерность
Справочники
Справочник персон
Справочник компаний
Аптечный практикум
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