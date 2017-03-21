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Фармкружок · Шпаргалка
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DRY Control набирает обороты

21.03.2017

В апреле будет ровно два года с момента появления на рынке антиперспиранта от повышенной потливости Dry Control.

Он выделился среди конкурентов не только более выгодной ценой, но и действующим веществом – гексагидратом хлорида алюминия. Это соединение надежно блокирует поры, но не растворяется в них и не попадает внутрь организма.

Эти преимущества очень быстро оценили покупатели. За два года продукт стал не только узнаваемым, но и смог завоевать большое количество лояльных потребителей, дающих высокую оценку эффективности продукта. В аптеках, где продается Dry Control, он стал лидером в своей товарной категории*.

В новом сезоне высокого спроса (апрель-июль) бренд Dry Control будет поддержан активной рекламной кампанией, что поможет расширить аудиторию потребителей и значительно увеличить продажи в аптеках.

Как увеличить продажи, привлекая внимание покупателей к средству от потливости:

  • Сделать сезонную выкладку в зоне хорошей видимости.
  • Установить флаконы Dry Control на специальной подставке, позволяющей покупателю выбрать степень воздействия и форму антиперспиранта.
  • Разместить «говорящий» щелфтокер на полке с товаром. Это позволит клиенту без смущения назвать марку, не уточняя проблематику.
  • Выложить листовки на промо-стойках.

*По данным ЦВ «Протек».

Компании
Протек ЦВ «Протек» — ведущий национальный дистрибьютор с логистической и складской системой, отвечающей мировым стандартам и способной максимально приблизить товар к конечному потребителю.
Фармвестник-ТВ
20.03 «7 дней за 7 минут» с Анатолием Тенцером
13.03 «7 дней за 7 минут» с Владимиром Бойко
09.03 «Профессионалы»: Телевикторина для провизоров и фармацевтов. Выпуск #3
09.03 ФармNEWS: РАФМ «Парадоксы аптечного маркетинга»
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