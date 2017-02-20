Длительные каникулы вызывают лишний стресс

Затяжные праздники осложняют выход на работу и приводят к ощущению тоски. К такому выводу пришли исследователи по результатам опроса россиян после длительных новогодних каникул.

70% опрошенных туристическим сервисом людей признались, что испытывают неприятные чувства при выходе на работу после праздников. По их словам, возвращение на работу после такого долгого отдыха вызвало у них тоску, а зимнее время дополнительно осложняет процесс включения в работу.

Справиться с зимней хандрой многим помогают новые планы и приятные воспоминания. Так, 26% опрошенных для улучшения самочувствия просматривают фото и видео с недавнего отдыха. Сувениры, которые туристы привозят из поездок, также работают как антистрессовое средство, так как связаны с приятными воспоминаниями.

Еще 25% людей лучше переносят зимнюю непогоду и окончание отпуска, начиная планировать следующее путешествие.

21% всех опрошенных помогают рассказы об отдыхе и демонстрация фото и видео свои друзьям и знакомым. Такой способ дополняет эффект от приятных воспоминаний живым общением и помогает воскресить в мыслях яркие эмоции отдыха.

Для того, чтобы пережить выход из отпуска легче, 20% респондентов просто интенсивнее нагружают себя работой. Это позволяет им меньше обращать внимания на свои негативные мысли и эмоции.

Ну а 8% опрошенных просто игнорируют свое состояние, не пытаясь никак его облегчить.

Положительные эмоции действительно оказывают эффект при хандре, причем с их помощью можно улучшить не только психологическое, но и физическое состояние. Для самочувствия очень важно не скатываться в постоянно подавленное состояние. Помочь себе пережить периоды плохого настроения и спада работоспособности можно и с помощью современных лекарственных препаратов. Для профилактики и лечения зимней хандры рекомендуется принимать Глицин в течение всего холодного времени года. Препарат можно приобрести в аптеке без рецепта.