Умная борьба с сахарным диабетом

На Всероссийском эндокринологическом конгрессе представили новый препарат для применения 1 раз в неделю.

Компания «Лилли» представила российскому медицинскому сообществу новый сахароснижающий препарат Трулисити™ (дулаглутид). Его презентация состоялась на III всероссийском эндокринологическом конгрессе с международным участием «Инновационные технологии в эндокринологии», стартовавшем в Москве 1 марта.

Дулаглутид – первый препарат класса аГПП-1 для применения 1 раз в неделю у пациентов с СД 2 типа, появившийся в России. Одним из наиболее важных преимуществ препарата является его высокая эффективность в контроле уровня содержания сахара в крови, подтвержденная проведенными прямыми сравнительными клиническими исследованиями1.

М.В. Шестакова, д.м.н., профессор, академик РАН, директор Института диабета ФГБУ ЭНЦ Минздрава России:

«Новый антидиабетический препарат дулаглутид показал высокую сахароснижающую активность, лучшую, чем у многих других препаратов, применяемых для лечения сахарного диабета. Он эффективно снижает как гипергликемию натощак, так и ее повышение после еды, что в итоге реализуется в выраженном снижении гликированного гемоглобина. Это единственный агонист рецепторов ГПП-1 для подкожного применения 1 раз в неделю, эффективность которого сопоставима с максимальной дозой лираглутида. Кроме того, как представитель класса аГПП-1 дулаглутид обладает не только высокой сахароснижающей активностью, но и всеми другими преимуществами препаратов данного класса: низким риском развития гипогликемии и снижением массы тела».

Еще одна особенность дулаглутида заключается в инновационном средстве введения – удобной и простой в применении шприц-ручке. Отсутствие необходимости проделывать дополнительные манипуляции с препаратом и иглой, которая уже предварительно прикреплена и скрыта от глаз пациента, обеспечивает легкость и минимальную болезненность инъекции.

В симпозиуме, посвященному запуску Трулисити™в России, принял участие профессор Итамар Рац, признанный эксперт мирового уровня в области диагностики и лечения СД, глава израильского Национального комитета по диабету, поделившийся своим опытом применения препарата:

«Мой опыт клинического применения дулаглутида еще раз подтверждает важность применения инновационных разработок в борьбе с таким серьезным заболеванием, как сахарный диабет. Предлагая людям своевременное и отвечающее их запросам лечение, современная фармакология меняет парадигму терапии СД 2 типа к лучшему – помощь пациентам становится более адресной, учитывающей их конкретные особенности».

Выход препарата на российский рынок – еще один важный шаг компании «Лилли», направленный на улучшение качества жизни пациентов с СД 2 типа. С марта 2017 препарат появился в российских аптеках. Теперь он сможет прийти на помощь и жителям России.