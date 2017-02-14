Защита от вирусов для всей семьи

Респираторные вирусные инфекции представляют собой серьезную медицинскую, экономическую и социальную проблему. Для профилактики и лечения этих заболеваний могут применяться препараты, усиливающие выработку эндогенного интерферона. Тем самым они оказывают противовирусный и иммуномодулирующий эффект. В частности, это можно сказать о препарате, содержащем очищенные антитела к человеческому γ-интерферону.

Несерьезная болезнь? Вряд ли!

ОРВИ является самой распространенной инфекционной патологией в мире. Несмотря на то что многие относятся к этому заболеванию несерьезно, оно связано со множеством проблем медицинского, экономического и социального плана. В среднем каждый взрослый человек болеет ОРВИ два раза в год. У детей это происходит еще чаще. Школьники в среднем болеют около трех раз, а малыши дошкольного возраста до шести раз в год*. Примерно третья часть всех случаев временной нетрудоспособности связана с ОРВИ. Это ведет к определенным финансовым потерям. У детей, которые часто пропускают школу, снижается успеваемость. У малышей дошкольного возраста возникают трудности с адаптацией в детском саду. Особенно серьезной проблемой ОРВИ становится в периоды сезонных вспышек заболеваемости, которые происходят ежегодно в осенне-зимний период.

Нередко люди переносят болезнь «на ногах». Это может стать причиной серьезных осложнений. Несвоевременное или неадекватное лечение ОРВИ ведет к развитию таких заболеваний, как бронхит, синусит, средний отит, пневмония и др. Особенно высок риск у детей, пожилых и ослабленных пациентов. Согласно данным ВОЗ, от осложнений, связанных с ОРВИ, каждый год умирают примерно 4 млн детей в возрасте до пяти лет.

ОРВИ вызывают огромное количество различных вирусов. На сегодняшний день известно около 200 возбудителей. Источником обычно является больной человек. Находясь в воздухе, вирусы сохраняют заражающую способность на протяжении нескольких часов. Восприимчивость людей к инфекции очень высока. В осенне-зимний период из-за неблагоприятных погодных условий, короткого светового дня, недостатка витаминов и других нежелательных факторов иммунитет часто бывает ослаблен. Это увеличивает вероятность развития заболевания и ведет к более тяжелому его течению. Дополнительно увеличивают восприимчивость к вирусам частые стрессы, вредные привычки (курение и употребление алкоголя), неправильное питание, малоподвижный образ жизни. Быстрее всего болезнетворные микроорганизмы распространяются в закрытых помещениях. Людям, которые ежедневно пользуются общественным транспортом, посещают торговые центры, магазины и другие места массового скопления, следует особое внимание уделять профилактике. Наибольшему риску подвергаются дети, посещающие детские сады и школы. Очень быстро вирус распространяется в семье, поскольку люди длительное время находятся в одной квартире и тесно общаются.

Течение заболевания может быть различным, в зависимости от возбудителя и особенностей организма человека. Почти всегда ОРВИ проявляется сочетанием поражения дыхательных путей и общеинфекционного синдрома. Последний включает в себя повышение температуры, озноб, головную боль, слабость, ломоту в мышцах и суставах, увеличение лимфатических узлов. Часто возникают катаральные явления — заложенность и обильные выделения из носа, кашель, боль в горле, слезотечение.

Если заболел малыш

Дети раннего возраста обладают высокой восприимчивостью к вирусам. Это связано с особенностями их физиологии. Чем ребенок меньше, тем уже и короче его дыхательные пути. По этой причине они более уязвимы перед инфекциями и сильнее страдают при выделении воспалительного секрета. Слизистая оболочка гортани и трахеи малыша более рыхлая и сильнее склонна к отекам. Недостаточно хорошо работает дренажная система, которая должна удалять выделения, образующиеся при простуде в дыхательной системе. Это увеличивает риск развития осложнений. Важно также и то, что дети имеют иммунную систему в стадии физиологического «становления». Она продолжает набирать свой «антигенный фон» и не всегда способна дать достойный отпор болезнетворным вирусам и микробам. Выработка интерферона в этом возрасте недостаточно высока. Для успешной борьбы с инфекцией организму ребенка необходима помощь.

Маленькие дети требуют особенно внимательного подхода к лечению. Ребенок не может четко описать симптомы, поэтому родители в первую очередь должны показать ребенка врачу. Только он способен правильно поставить диаг­ноз и назначить необходимое лечение. Даже если у ребенка обычная простуда, важно, чтобы терапия была своевременной и адекватной, иначе могут возникнуть серьезные последствия.

Доктор знает что делать

Для успешного лечения необходимо соблюдение постельного режима, грамотный рацион питания, обеспечение пациента обильным питьем и поддержание благоприятного микроклимата в комнате.

Когда речь идет о маленьких детях, необходимо использовать лекарства, которые имеют наиболее благоприятный профиль безопасности. В настоящее время все большую популярность приобретают препараты, усиливающие выработку собственного интерферона в организме. Именно интерфероны являются важным элементом ответа организма на вторжение вирусной инфекции. Они препятствуют репликации вирусов и помогают защитить клетки от заражения. Это происходит за счет угнетения трансляции матричной РНК вируса. Данный эффект носит неспецифический характер. Таким образом, клетки становятся более устойчивыми к самым разным вирусам, вызывающим ОРВИ. Если выработка интерферонов недостаточна, болезнь носит более тяжелый и затяжной характер, чаще развиваются осложнения.

Усиленная выработка интерферонов способна помочь организму быстрее справиться с болезнью. Для этой цели, в частности, может использоваться препарат, содержащий антитела к человеческому γ-интерферону. Данное средство оказывает положительное воздействие на все звенья иммунной системы. Оно индуцирует выработку эндогенных интерферонов α, β и γ. Также под его влиянием растет функциональная активность макрофагов и цитотоксических лимфоцитов, которые способны разрушать уже зараженные клетки. Все перечисленное позволяет успешно бороться с вирусами и предотвращать осложнения, возникающие от их присутствия в организме. Благодаря применению этого лекарственного средства симптомы болезни становятся менее выраженными, а ее продолжительность сокращается.

При подборе адекватной терапии важно учесть возрастные особенности ребенка. Например, детям до трех лет могут быть назначены определенные лекарственные формы. В этом возрасте ребенок не может потреблять, например, таблетки.

Антитела к человеческому γ-интер­ферону, предназначенные для детей в возрасте от одного месяца, выпускаются теперь помимо таблетированной формы еще и в форме капель для приема внутрь. Это делает средство более удобным в применении, поскольку малыши грудного возраста могут принимать лекарства только в виде жидкости.

Будьте здоровы!

Препарат, содержащий антитела к человеческому γ-интерферону, имеет приятный вкус и в соответствующей дозировке может применяться для лечения детей старше трех лет, школьников, взрослых пациентов, людей пожилого возраста. Это универсальное средство, которое подойдет для всей семьи. Его можно сочетать с другими препаратами или использовать в качестве мототерапии.

Известно, что огромное количество вирусов, высокая их изменчивость могут затруднять профилактику и лечение респираторных инфекций. Но, поскольку препарат, усиливающий выработку собственного интерферона, укрепляет естественную иммунную защиту, он помогает справляться с любыми возбудителями ОРВИ.

Также стоит принять во внимание, что у большинства посетителей аптек большой популярностью пользуются универсальные безрецептурные препараты для профилактики и лечения ОРВИ. В их числе можно назвать средство, содержащее антитела к человеческому γ-интерферону.

Препарат имеет благоприятный профиль безопасности, что делает его доступным для самого широкого круга потребителей. За счет применения специальной технологии действующее вещество в нем содержится в сверхмалых дозах. Таким образом, оказывая противовирусное и иммуномодулирующее действие, средство практически не вызывает побочных эффектов.