Федеральный закон № 472-ФЗ от 28.12.2016 г. «"О внесении изменений в Федеральный закон "Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации"»

Принят: Декабрь 28, 2016 (№ 472-ФЗ от 28.12.2016 г.)

Федеральный закон № 472-ФЗ от 28.12.2016 г. «"О внесении изменений в Федеральный закон "Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации"»