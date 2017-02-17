Приказ Минздрава России №940н от 08.12.2016 г. «О внесении изменения в пункт 11 Порядка рассмотрения дел о нарушении законодательства об обязательном медицинском страховании и наложения штрафов должностными лицами Федерального фонда обязательного медицинского страхования и территориальных фондов обязательного медицинского страхования, утвержденного приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 24 декабря 2010 г. № 1174н» (Зарегистрирован в Минюсте России 14.02.2017 № 45640).