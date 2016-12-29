Приказ Минздрава России № 935н от 07.12.2016 г. «О внесении изменений в Положение о проверке достоверности и полноты сведений, предоставляемых гражданами, претендующими на замещение отдельных должностей, и работниками, замещающими отдельные должности на основании трудового договора в организациях, созданных для выполнения задач, поставленных перед Министерством здравоохранения Российской Федерации, утвержденное приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 15 июля 2013 г. № 464н» (Зарегистрирован в Минюсте России 27.12.2016 № 44982).