Приказ Минздрава России №120н от 17.03.2017 «О внесении изменения в Общие требования к определению нормативных затрат на оказание государственных (муниципальных) услуг в сфере здравоохранения, применяемых при расчете объема субсидии на финансовое...»

Приказ Минздрава России №120н от 17.03.2017 г. «О внесении изменения в Общие требования к определению нормативных затрат на оказание государственных (муниципальных) услуг в сфере здравоохранения, применяемых при расчете объема субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) государственным (муниципальным) учреждением, утвержденные приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 25 июня 2015 г. № 366н» (Зарегистрирован в Минюсте России 10.04.2017 № 46317).