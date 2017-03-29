Приказ Минздрава №131 от 27.03.2017 г. «Об утверждении методических рекомендаций по определению потребности в наркотических средствах и психотропных веществах, предназначенных для медицинского применения»
Приказ Минздрава №131 от 27.03.2017 г. «Об утверждении методических рекомендаций по определению потребности в наркотических средствах и психотропных веществах, предназначенных для медицинского применения»
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