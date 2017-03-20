Обед на работе. Жемчуг в тарелке

Перловка сейчас в моде – ее готовят в лучших ресторанах Европы и России. С перловой крупой варят супы и гарниры, вареную перловку добавляют в салаты и закуски, перловую кашу подают на завтрак. Для приготовления рабочего обеда блюда из перловки будут прекрасным выбором: эта вкусная, сытная и недорогая крупа отлично сочетается любыми овощами, а также с мясом, птицей и грибами, а при разогревании в микроволновке блюда из перловки полностью сохраняют свой вкус и консистенцию.

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