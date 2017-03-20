Ирина Дубцова рождена в День всех влюбленных

Ирина Дубцова – певица, поэтесса и композитор. Родилась 14 февраля 1982 г. в Волгограде. Окончила Волгоградский муниципальный институт искусств им. Серебрякова по специальности «академическое пение». Стала победительницей четвертой «Фабрики звезд» на Первом канале, через год выпустила дебютный альбом «О нем». Пишет песни не только для себя, но и для Филиппа Киркорова, Николая Баскова, Антона Макарского, Алексея Глызина и др. В 2014 г. участвовала в проекте «Точь-в-точь» и стала его победительницей. Лауреат премий «Песня года», «Шансон года», «Золотой граммофон», а также Премии МУЗ-ТВ.

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