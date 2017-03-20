Правила надлежащей аптечной практики вступают в силу с 1 марта!

В правовом плане этот год для российского аптечного бизнеса станет особенным. Поскольку с 1 марта 2017 г. вступает в силу Приказ Министерства здравоохранения РФ от 31 августа 2016 г. № 647н «Об утверждении Правил надлежащей аптечной практики лекарственных препаратов для медицинского применения».

Доступ к полному тексту публикации закрыт

Доступ к новым публикациям имеют только подписчики Online версии газеты.

Для того, чтобы оформить подписку, зарегистрируйтесь (если вы еще не зарегистрированы), зайдите в свой личный кабинет на сайте и подайте заявку на подписку.

Так же у вас есть возможность оплатить подписку онлайн, непосредственно из вашего личного кабинета. Предоставляется самый широкий выбор вариантов оплаты через интернет.