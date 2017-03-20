Карьерный кризис: что делать?

Профессиональная реализация очень важна для каждого взрослого человека, но добиться профессионального роста или продвижения по карьерной лестнице получается далеко не всегда. В определенный период трудовой деятельности многие люди перестают видеть перед собой дальнейшие профессиональные перспективы и начинают понимать, что в их жизни больше не будет ни карьерных взлетов, ни повышения по службе. О том, что делать, если вас волнует отсутствие перспектив в работе, рассказывает наш эксперт.

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