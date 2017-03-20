Как игнорировать обиды и оскорбления

Все мы хотя бы раз в жизни на кого-нибудь или что-нибудь обижались… Немало специалистов считают, что от многолетней обиды, например на родителей, может возникнуть ряд заболеваний, в т.ч. даже онкологические. Ведь обида – это горечь, направленная внутрь человека. Человек, не умеющий прощать, разрушается изнутри. Да, акт нанесения оскорбления, причинения обиды порой длится минуты, а то и секунды, а вот порожденные им избыточные негативные эмоции могут чрезвычайно долго иссушать душу и истощать тело. Что же предпринять? Как стать «необижаемым» тому, кто по многу часов работает с людьми?