Аптеки родины Чингисхана

Монголия – большая страна с маленьким населением. После перехода в 1990 г. на рыночную экономику в медицинском и фармацевтическом обеспечении граждан появился частный сектор, и с тех пор здравоохранение страны начало активно развиваться. В настоящее время бизнес по обеспечению населения ЛП – один из самых прибыльных в Монголии, но качество фармобслуживания все еще остается на очень низком уровне.

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