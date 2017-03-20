Утреннее собрание как инструмент стратегического управления

Сегодня утреннее собрание в аптечных сетях не популярно как метод управления персоналом. В каких-то организациях вообще нет традиции их проведения, в других они проводятся формально, в-третьих – проводятся только итоговые планерки в конце недели, когда уже повлиять на результат невозможно. Однако грамотная и эффективная утренняя планерка – это вовсе не пустая трата времени. В руках умелого руководителя она может стать хорошим инструментом управления персоналом и средством достижения стратегических целей.

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