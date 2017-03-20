Синусы и вирусы

Как часто в самой обычной аптеке спрашивают «что-нибудь от насморка»? Ежедневно, не один раз, а уж в холодный сезон – и подавно. И не так уж мало покупателей через некоторое время приходит уже с другим вопросом: «Скажите, а вот это лекарство при синусите точно помогает?»

Доступ к полному тексту публикации закрыт

Доступ к новым публикациям имеют только подписчики Online версии газеты.

Для того, чтобы оформить подписку, зарегистрируйтесь (если вы еще не зарегистрированы), зайдите в свой личный кабинет на сайте и подайте заявку на подписку.

Так же у вас есть возможность оплатить подписку онлайн, непосредственно из вашего личного кабинета. Предоставляется самый широкий выбор вариантов оплаты через интернет.