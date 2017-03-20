Сезон простуд: у специалистов есть вопросы...

Кто-то в феврале радостно готовится встречать весну, а вот медики с нетерпением ждут, когда же, наконец, заболеваемость ОРВИ и гриппом опустится ниже пресловутого «эпиде­мического порога». Спрос на лекарства для лечения простудных заболеваний в это время особенно высок, покупатели за ними приходят в аптеку буквально один за другим... А значит, первостольникам приходится постоянно отвечать на вопросы по разным препаратам — и чем средство популярнее, тем, разумеется, вопросов больше! На часть из них ответ находится в инструкциях по применению, а остальные приходится задавать медицинским представителям. Сегодня мы станем свидетелями беседы первостольника с медпредставителем о препарате Кагоцел, универсальном средстве для профилактики и лечения гриппа от компании «Ниармедик».