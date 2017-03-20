Что у вас есть от кашля?

Кашель – это, пожалуй, самый первый звук, который мы издаем в жизни: чтобы сделать первый вдох, новорожденному приходится для начала откашляться... Но иногда этот важнейший защитный рефлекс начинает нам мешать и даже создает угрозу для здоровья. Нужно ли бороться с кашлем – и чем?

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